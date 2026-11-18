בפעם הראשונה שלו, מבקר האוכל של "מדד גלבוע", גל זהבי, יצא לבדוק פוד-טראק, והיעד שנבחר הוא לא אחר מ"דפקא סמאשבורגר" שבקיבוץ ארז בעוטף עזה. כבר שנתיים שהמקום, שממוקם ממש ליד יד מרדכי מול הנוף הפתוח (שעליו מתוכננת לקום שכונה חדשה לקיבוץ), מייצר לא מעט מהומה ברשתות החברתיות. זהבי החליט להגיע לשטח ולבדוק האם הסמאשבורגר שנראה פגז באינסטגרם אכן מצדיק את הנסיעה.

לפי המלצת המקום, הוזמנו מנת ה"טריפל" - 300 גרם של בשר סמאש שמוגש עם צ'יפס ורטבים, בתוספת חלפיניו, חמוצים בחומץ, בצל שאלוט מקורמל ומטוגן, רוטב הבית, וגם גבינת צ'דר טבעונית, שעוררה ספק כיוון שהיא נוטה להשתלט בטעם.

ומה באשר להפתעה הגדולה של הארוחה? הגבינה הטבעונית שפשוט השתלבה בהרמוניה ולא השתלטה על טעמי הבשר והרוטב.

מרגע החיתוך, ההתלהבות הייתה מיידית. לא הייתה בביס שום התנגדות בשיניים והשילוב עם הלחמנייה היה הומוגני להפליא: הבשר עשוי בצורה מופתית, מלא בטעם של מייארד וקרמליזציה טובה של חלבון הבשר, בלי התחכמויות ובלי בשר מיושן. הלחמנייה טרייה, רכה ובוודאות לא מופשרת.

אם יש סיבה למהומה, זאת הפתעת השנה. כאן בקיבוץ ארז, דווקא כאן, יש סמאש מעולה. השירות, החינניות, האזור, הנוף - הכול היה באמת מופתי.

לסיום, זהבי ציין לטובת שומרי המסורת כי הבשר וכל המוצרים במקום כשרים, אך המקום פועל ללא תעודת כשרות מאחר שהוא פתוח גם בשבת.