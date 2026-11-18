אברהם-מינוס מואיסיס, איש עסקים ונשיא הקהילה היהודית באתונה לשעבר, הוא היעד שעמד במוקד ניסיון ההתנקשות האיראני שסוכל ביוון - כך דווח אמש בערוץ Top Channel. על פי הדיווח, הרשויות ביוון ובצפון מקדוניה טרם אישרו רשמית את זהותו של יעד החיסול.

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מואיסיס, יליד 1962 ודמות בולטת במגזר הפיננסי ביוון זה יותר מ-35 שנה, מכהן מאז ינואר 2025 כדירקטור לא-ביצועי בדירקטוריון של חברת הביטחון היוונית Intracom Defense, אשר 90.91% ממניותיה נרכשו ביוני 2023 על ידי התעשייה האווירית הישראלית תמורת 60 מיליון אירו. לצד תפקידיו הבכירים במגזר הבנקאות והביטוח ביוון, הוא שימש בעבר כנשיא הקהילה היהודית באתונה, השתתף בוועידות בינלאומיות למען זכויות יהודים ופרסם בחודשים יולי ואוגוסט השנה מאמרים פומביים נגד אנטישמיות ביוון.

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אברהם-מינוס מואיסיס, נשיא הקהילה היהודית באתונה לשעבר צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של אברהם-מינוס מואיסיס

פרטי הפרשה החלו להיחשף אמש, עם המעצר של חמישה אזרחים מצפון מקדוניה, ארבעה מהם אלבנים תושבי סקופיה וקומנובו, בחשד שפעלו בשליחות איראן ותכננו לבצע את ההתנקשות ביוון, בעוד חשוד שישי טרם נתפס. אחד החשודים נעצר בשטח יוון והוסגר לצפון מקדוניה, ואדם נוסף שניסה להיכנס ליוון מטורקיה דרך אלכסנדרופולי סורב כניסה והוחזר. במהלך החיפושים תפסו הרשויות כלי נשק, תחמושת, מכשירים אלקטרוניים ושרטוטים של מיקומים מסוימים.