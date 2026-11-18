פרטים חדשים מתבררים היום (רביעי) על סיכול ניסיון ההתנקשות האיראני באיש עסקים ישראלי באתונה. התקשורת ביוון דיווחה, מפי הרשויות בצפון מקדוניה, כי יעד ניסיון ההתנקשות היה בכיר בחברה ישראלית וכי אזרח איראני בשם אידריס מאוואנה מילא תפקיד מרכזי בהרכבת הרשת שתכננה לבצע את הפעולה.

כאמור, מפרטי החקירה עולה, כי למאוואנה היו קשרים ישירים עם שירותי המודיעין האיראניים - והוא זה שנתן את ההוראה לביצוע ההתנקשות - שסוכלה. עוד עולה מחומר הראיות, כי הוא הטיל על איראני נוסף, נאז'י שריפי זינדאשטי, המבוקש על ידי ה-FBI, לגייס את המתנקשים. זינדאשטי איתר וארגן את חוליית החיסול בסקופיה ובקומנובו.

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על פי הדיווחים, המתנקשים ניסו להיכנס ליוון כדי להתקרב ליעד ולבצע את תוכניתם. אחד מהמתנקשים אותר ביוון, נעצר וכבר הועבר לידי הרשויות בצפון מקדוניה. אדם שני ניסה להיכנס למדינה מטורקיה, דרך אלכסנדרופולי, אך לא הצליח - מפני שכניסתו למדינה סורבה, והוא הוחזר למדינת המקור. לצד זאת, עלה חשד לפיו זינדאשטי, מקורבו של מאוואנה, איתר וגייס שישה אנשים בצפון מקדוניה. מדובר בגברים בני 29 עד 73, בעלי פשיעה מאורגנת, המתגוררים בערים סקופיה וקומנובו. הם נועדו לבצע את ההתנקשות באיש העסקים הישראלי. טרם המהלך, הם נפגשו עם מאוואנה באיראן ובמדינות נוספות.

שוטרים יוונים, ארכיון צילום: AP / תנסיס סטברקיס