איראני המבוקש ע"י ה-FBI גייס את חוליית המתנקשים: פרטים חדשים על סיכול האירוע ביוון
התקשורת באתונה מדווחת כי יעד ניסיון ההתנקשות היה בכיר בחברה ישראלית • עוד דווח כי אזרח איראני בשם אידריס מאוואנה מילא תפקיד מרכזי בהרכבת הרשת שתכננה לבצע את הפעולה
שוטרים יוונים, ארכיון צילום: AP Photo/Michael Varaklas
פרטים חדשים מתבררים היום (רביעי) על סיכול ניסיון ההתנקשות האיראני באיש עסקים ישראלי באתונה. התקשורת ביוון דיווחה, מפי הרשויות בצפון מקדוניה, כי יעד ניסיון ההתנקשות היה בכיר בחברה ישראלית וכי אזרח איראני בשם אידריס מאוואנה מילא תפקיד מרכזי בהרכבת הרשת שתכננה לבצע את הפעולה.
כאמור, מפרטי החקירה עולה, כי למאוואנה היו קשרים ישירים עם שירותי המודיעין האיראניים - והוא זה שנתן את ההוראה לביצוע ההתנקשות - שסוכלה. עוד עולה מחומר הראיות, כי הוא הטיל על איראני נוסף, נאז'י שריפי זינדאשטי, המבוקש על ידי ה-FBI, לגייס את המתנקשים. זינדאשטי איתר וארגן את חוליית החיסול בסקופיה ובקומנובו.
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על פי הדיווחים, המתנקשים ניסו להיכנס ליוון כדי להתקרב ליעד ולבצע את תוכניתם. אחד מהמתנקשים אותר ביוון, נעצר וכבר הועבר לידי הרשויות בצפון מקדוניה. אדם שני ניסה להיכנס למדינה מטורקיה, דרך אלכסנדרופולי, אך לא הצליח - מפני שכניסתו למדינה סורבה, והוא הוחזר למדינת המקור.
לצד זאת, עלה חשד לפיו זינדאשטי, מקורבו של מאוואנה, איתר וגייס שישה אנשים בצפון מקדוניה. מדובר בגברים בני 29 עד 73, בעלי פשיעה מאורגנת, המתגוררים בערים סקופיה וקומנובו. הם נועדו לבצע את ההתנקשות באיש העסקים הישראלי. טרם המהלך, הם נפגשו עם מאוואנה באיראן ובמדינות נוספות.
כזכור, אמש פורסם כי חמישה אזרחים מצפון מקדוניה נעצרו בחשד שפעלו בשליחות איראן ותכננו לבצע פיגוע טרור או התנקשות ביוון, כאשר לפי מקורות שצוטטו בעיתון היווני eKathimerini, היעד למתקפה היה בכיר ישראלי בחברה הפועלת במדינה. המוסד העביר ליוון מידע שהוביל למעצר החולייה האיראנית.
על פי הודעת הסוכנות לביטחון לאומי של צפון מקדוניה (ANB), החשודים קיימו גישות חשאיות שקיימו המעורבים במדינות שלישיות, כולל באיראן עצמה, ואומתו קשריהם עם הגורם האיראני שמילא תפקיד מרכזי בתכנון הפיגוע. במקביל, ביוון דווח כי המודיעין היווני עקב אחר הפגישות החשאיות שקיימה הרשת במדינות שלישיות ובאיראן במסגרת ההכנות להתנקשות בשטח יוון.
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