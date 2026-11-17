פרטים חדשים על האופן שבו התגלגל המידע המודיעיני נגד פעילי רע"מ אל המשטרה פורסמו הערב (שלישי) לראשונה במהדורה המרכזית של i24NEWS על ידי ראש דסק הפלילים לי עייש: דניאל גרינברג, שהציג עצמו בפנייתו ללשכת המפכ"ל כיועץ לשעבר לענייני ערבים בלשכת ראש הממשלה, מסר מידע על שלושה אנשים וטען כי בבתיהם מוחזקים כספים בסכומים המצטברים לקרוב ל-20 מיליון שקלים המיועדים לשוחד בחירות.

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גרינברג, שהדגיש את ניסיונו ואת היכרותו עם החברה הערבית, התעקש בשיחה: "מה שאני מוסר זה במיליון אחוז נכון", אך סירב לחשוף ממי קיבל את המידע, ולדברי גורם במשטרה אף לא ציין כי המידע הגיע מחבר כנסת וסירב להגיש תלונה רשמית או מקוונת.