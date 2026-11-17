הפרפראזה החתומה והסירוב של המקור המודיעיני להגיש תלונה: פרטים חדשים מחקירת הטיית הבחירות
דניאל גרינברג, שהציג עצמו כיועץ לשעבר לענייני ערבים בלשכת רה"מ, פנה ללשכת המפכ"ל ונקב בסכומים של קרוב ל-20 מיליון שקלים • במחוז דרום סירבו לפעול בלי מסמך רשמי, והחיפושים בוצעו בשל חשד ל"פשע מקרוב"
פרטים חדשים על האופן שבו התגלגל המידע המודיעיני נגד פעילי רע"מ אל המשטרה פורסמו הערב (שלישי) לראשונה במהדורה המרכזית של i24NEWS על ידי ראש דסק הפלילים לי עייש: דניאל גרינברג, שהציג עצמו בפנייתו ללשכת המפכ"ל כיועץ לשעבר לענייני ערבים בלשכת ראש הממשלה, מסר מידע על שלושה אנשים וטען כי בבתיהם מוחזקים כספים בסכומים המצטברים לקרוב ל-20 מיליון שקלים המיועדים לשוחד בחירות.
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גרינברג, שהדגיש את ניסיונו ואת היכרותו עם החברה הערבית, התעקש בשיחה: "מה שאני מוסר זה במיליון אחוז נכון", אך סירב לחשוף ממי קיבל את המידע, ולדברי גורם במשטרה אף לא ציין כי המידע הגיע מחבר כנסת וסירב להגיש תלונה רשמית או מקוונת.
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בעקבות סירובו של גרינברג להגיש תלונה, התנגדו במחוז דרום של המשטרה בתוקף להסתפק במידע שנמסר בעל פה ודרשו תלונה או מסמך רשמי כתנאי לפעולה. נוכח התעקשות המחוז, הועברה מאגף החקירות והמודיעין (אח"מ) פרפראזה, תמצית כתובה של המידע, שהייתה חתומה בידי קצינה בכירה באגף, לצד הנחיות אופרטיביות לפעולה בשטח.
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ממידע שהגיע לידי i24NEWS עולה כי המידע שמסר המקור על שלושת האנשים לא כלל כתובות מדויקות, ולכן הוצמד קצין משימתי לאיתור הבתים, ובמסגרת הבדיקות נבחנה גם זיקתם של השלושה לרע"מ.
רק לקראת השעה אחת בלילה, לקראת פתיחת הקלפיות, התגבשו השמות הסופיים ואומתו כתובותיהם של הפעילים. גורמים במשטרה הסבירו כי קודם לכן לא ניתן היה לבקש צו שיפוטי מתאים: "על מה נוציא צו, איפה הוא גר? היה צורך לוודא שהשוטרים מגיעים לבתים הנכונים".
כשהבתים לבסוף אותרו, נותרו שעות ספורות בלבד לסיכול חלוקת הכספים לפני פתיחת הקלפיות, מצב שלטענתם הקנה סמכות לחפש ללא צו מכוח סעיף 25א, המאפשר בנסיבות מסוימות חיפוש ללא צו בשל החשד ל"פשע מקרוב".
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