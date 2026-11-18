כולנו שמענו בשלב כזה או אחר את האזהרה שלא לעמוד מול המיקרוגל בזמן שהוא פועל. אבל האם באמת יש בכך סכנה? ברוב המקרים – לא. מיקרוגל תקין מתוכנן כך שהקרינה האלקטרומגנטית שהוא מייצר תישאר בתוך המכשיר, ולכן אין סיבה לחשוש מעמידה בקרבתו בזמן השימוש. אלא שיש חריג חשוב: מיקרוגל פגום עלול לדלוף קרינה.

לפי מגזין Tasting Table, דליפה עלולה להתרחש כאשר קיימת תקלה במכשיר, ובמיוחד כאשר הדלת או האטמים שלה פגומים. במקרה כזה, עמידה קרובה למיקרוגל עלולה לגרום לחשיפה לקרינה אלקטרומגנטית.

מתי צריך לחשוד?

הבעיה היא שלא ניתן לראות דליפת קרינה בעין. עם זאת, נזק לדלת המיקרוגל, לצירים או לאטמים שלה עשוי להוות סימן אזהרה לכך שהמכשיר אינו אטום כפי שהוא אמור להיות.

לפי Tasting Table, גם מנהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) ממליץ שלא לעמוד ממש מול המיקרוגל בזמן שהוא עובד. למרות השימוש במילה "קרינה", אין צורך לחשוש שהמזון שמחומם במיקרוגל הופך לרדיואקטיבי.