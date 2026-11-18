האם מסוכן לעמוד מול מיקרוגל בזמן שהוא עובד?
מיקרוגל תקין אמור להיות בטוח לשימוש גם כשעומדים בקרבתו • עם זאת, מכשיר פגום עלול לדלוף קרינה אלקטרומגנטית • סימני האזהרה שכדאי לשים אליהם לב
כולנו שמענו בשלב כזה או אחר את האזהרה שלא לעמוד מול המיקרוגל בזמן שהוא פועל. אבל האם באמת יש בכך סכנה? ברוב המקרים – לא. מיקרוגל תקין מתוכנן כך שהקרינה האלקטרומגנטית שהוא מייצר תישאר בתוך המכשיר, ולכן אין סיבה לחשוש מעמידה בקרבתו בזמן השימוש. אלא שיש חריג חשוב: מיקרוגל פגום עלול לדלוף קרינה.
לפי מגזין Tasting Table, דליפה עלולה להתרחש כאשר קיימת תקלה במכשיר, ובמיוחד כאשר הדלת או האטמים שלה פגומים. במקרה כזה, עמידה קרובה למיקרוגל עלולה לגרום לחשיפה לקרינה אלקטרומגנטית.
מומלצים
מתי צריך לחשוד?
הבעיה היא שלא ניתן לראות דליפת קרינה בעין. עם זאת, נזק לדלת המיקרוגל, לצירים או לאטמים שלה עשוי להוות סימן אזהרה לכך שהמכשיר אינו אטום כפי שהוא אמור להיות.
לפי Tasting Table, גם מנהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) ממליץ שלא לעמוד ממש מול המיקרוגל בזמן שהוא עובד. למרות השימוש במילה "קרינה", אין צורך לחשוש שהמזון שמחומם במיקרוגל הופך לרדיואקטיבי.
המיקרוגל משתמש בקרינה בלתי מייננת. כלומר, מדובר בקרינה שאין לה מספיק אנרגיה כדי לפרק אטומים באופן שבו קרינה מייננת, דוגמת קרני גמא, יכולה לעשות. המכשיר פועל באמצעות מגנטרון שמייצר גלי מיקרו, המוחזרים מדפנות המתכת בתוך התנור ומעבירים אנרגיה למזון – וכך מחממים אותו.
מיקרוגל תקין אמור להיות בטוח לשימוש ואין סיבה להיבהל אם עומדים לידו בזמן שהוא עובד. עם זאת, אם הדלת אינה נסגרת היטב, האטמים פגומים או שהמכשיר עצמו ניזוק – מומלץ שלא להשתמש בו עד לבדיקתו.
תגובות
אין עדיין תגובות. אפשר להיות הראשונים.