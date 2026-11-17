חשד לרצח בדלית אל כרמל: גבר נורה למוות
שניים נוספים נפצעו באורח קל • שוטרי תחנת נשר פתחו בחקירה • הרקע פלילי
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חשד לרצח: גבר נורה למוות הלילה (שלישי) בדלית אל כרמל. שניים נוספים נפצעו באורח קל. הרקע פלילי. שוטרי תחנת נשר פתחו בחקירה.
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שלושה גברים נפגעו כאמור מהירי, שפרטיהם טרם ידועים בשלב זה. על פי דיווח גורמי הרפואה, מותו של אחד מהם נקבע בזירה, שני הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.
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