משאית חסמה משאית באמצע הכביש - הנהגים התעמתו; נהג נוסף עשה "חרקות" באמצע הרחוב | תיעוד

שני המקרים אירעו בירושלים • נהג המשאית החוסמת וזומן למשפט • להגנתו טען כי עיכב את הנהג השני בכביש לאחר שזה התפרע והפריע לו לנהוג בבטחה בכביש ועצר אותו בשביל להזעיק משטרה • הנהג המשתולל נעצר