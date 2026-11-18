"סוכריות סמים" בראשון לציון : המשטרה חשפה בדירת מגורים בראשון לציון מפעל מאולתר להפצת "סוכריות סמים", כך מתפרסם הבוקר (רביעי). במקום נתפסו מעל 50 ק"ג סמים מסוג קנאביס, אקסטזי וחשיש. חשוד תושב העיר בשנות ה-40 לחייו נעצר לחקירה.

בלשי היחידה ללוחמה בפשיעה בתחנת ראשון לציון חשפו בתחילת השבוע את דירת המגורים שבה פעל על פי החשד חדר ייעודי להכנה, שקילה, אריזה והפצה של חומרים החשודים כסמים מסוכנים ובהם "סוכריות קנאביס". כלל הממצאים נתפסו והועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל.