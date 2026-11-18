דובונים במאנץ': השוטרים תפסו עשרות ק"ג סמים בתוך הסוכריות הפופולריות
במקום נתפסו מעל 50 ק"ג סמים מסוגים שונים בתוך סוכריות • חשוד תושב העיר בשנות ה-40 לחייו נעצר לחקירה • כלל הממצאים נתפסו והועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי של המשטרה
"סוכריות סמים" בראשון לציון: המשטרה חשפה בדירת מגורים בראשון לציון מפעל מאולתר להפצת "סוכריות סמים", כך מתפרסם הבוקר (רביעי). במקום נתפסו מעל 50 ק"ג סמים מסוג קנאביס, אקסטזי וחשיש. חשוד תושב העיר בשנות ה-40 לחייו נעצר לחקירה.
בלשי היחידה ללוחמה בפשיעה בתחנת ראשון לציון חשפו בתחילת השבוע את דירת המגורים שבה פעל על פי החשד חדר ייעודי להכנה, שקילה, אריזה והפצה של חומרים החשודים כסמים מסוכנים ובהם "סוכריות קנאביס". כלל הממצאים נתפסו והועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל.
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לאור עוצמת הראיות בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד מחר. בימים הקרובים התיק יועבר ליחידת התביעות המשטרתית במחוז מרכז להגשת כתב אישום.
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