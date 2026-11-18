אם בת 18 התעללה בתינוקת בת 4 חודשים - שהגיעה לביה"ח עם שברים בגופה
התינוקת הובאה לבית החולים אסותא על ידי הוריה • האב טוען: "כבר לפני חודש דיווחתי עליה לרווחה" • האם בת ה-18 הודתה במעשים וסיפרה שסבלה מדיכאון אחרי לידה
תינוקת, אילוסטרציה (למצולמת אין קשר לנאמר בכתבה) צילום: שיר תורם, פלאש 90
משטרת ישראל פתחה הבוקר (רביעי) בחקירה בעקבות חשד להתעללות בתינוקת בת 4 חודשים באשדוד. ההורים נעצרו לאחר שבבדיקות רפואיות שנערכו לתינוקת בבית החולים אסותא התגלו אצלה שבר במרפק ושבר בכתף. לפי ממצאי החקירה, נמצאו שברים חדשים על שברים שכבר החלו להתאחות.
על פי המשטרה, התינוקת הובאה לבית החולים אסותא באשדוד על ידי הוריה. במסגרת הבדיקות הרפואיות שבוצעו לה אובחנו בגופה מספר שברים, אשר העלו חשד לפגיעה בה. בעקבות הממצאים הרפואיים הועבר דיווח למשטרה. שני ההורים נעצרו לחקירה בתחנת אשדוד.
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היום הוארך מעצרם של ההורים בבית משפט השלום עד ל-23 בנובמבר 2026. האם בת ה-18 הודתה בחקירתה בכמה מקרי אלימות כלפי בתה וסיפרה שסבלה מדיכאון לאחר לידה. לדבריה, ייתכן שיש לכך קשר להתנהגותה כלפי בתה.
אב התינוקת טען: "כבר לפני חודש דיווחתי עליה לרווחה". לפי גרסת האב, כשחזר הביתה האחד הימים שמע את בתו בוכה מחדר המדרגות. כשנגע בידה היא צרחה, והוא לקח אותה למיון. לטענתו, כבר לפני כחודש דיווח לרווחה שראה את האם משליכה את התינוקת. טענותיו עדיין נבדקות.
מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל חשד לפגיעה בחסרי ישע, ובפרט בפעוטות ובתינוקות, ותמשיך לפעול בנחישות לבירור נסיבות האירוע, להגנה על שלומם וביטחונם של קטינים ולמיצוי הדין עם המעורבים, בהתאם לממצאי החקירה".
יצוין כי נתונים שפרסמה פרקליטות המדינה לקראת יום המאבק באלימות נגד נשים מעלים תמונה מדאיגה: במהלך שנת 2025 נפתחו בפרקליטות 4,517 תיקים בחשד לעבירות מין והטרדה מינית, כאשר כ-53% מכלל הנפגעים היו קטינים וקטינות.
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