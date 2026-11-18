אירוע חריג בכפר סבא: שליח וולט נורה באמצע הרחוב - חשוד נעצר | לי עייש
שליח הבחין בגבר שמאיים על אדם אחר, ניסה להפריד ביניהם והמשיך בדרכו • לפי החשד, כשחזר למקום כעבור דקות, אותו גבר קרא לו להתקרב, שלף אקדח וירה בו
שליח וולט, אילוסטרציה צילום: יונתן זינדל/פלאש90
אירוע חריג התרחש היום (רביעי) בכפר סבא, במהלכו שליח וולט נורה באמצע הרחוב. חשוד במעשה נעצר ומעצרו הוארך.
ל-i24NEWS נודע, כי השליח הבחין בגבר שמאיים על אדם אחר, ניסה להפריד ביניהם והמשיך בדרכו. על פי החשד, כשחזר למקום כעבור מספר דקות, אותו גבר קרא לו להתקרב, שלף אקדח וירה בו.
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השליח נפצע ברגלו כתוצאה מהירי - ואקדח נתפס בביתו של החשוד. בית המשפט האריך את מעצרו.
מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת כפר סבא פתחו בחקירה עם קבלת דיווח אודות אירוע אלימות שאירע במהלך סוף השבוע, במהלכו נפצע אדם באורח קל על פי גורמי רפואה. מחקירה ראשונית עולה כי במהלך האירוע בוצע על פי החשד ירי לעבר הקרקע, כתוצאה ממנו נפגע הקורבן מרסיס ברגלו ופונה לקבלת טיפול רפואי".
"במסגרת החקירה ביצעו שוטרי התחנה מגוון פעולות חקירה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, אשר הובילו לאיתורו ולמעצרו של החשוד, תושב כפר סבא בשנות ה-40 לחייו. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. בהתאם לממצאי החקירה וצורכיה, הובא החשוד בפני בית המשפט, אשר נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד יום ראשון", אמרו במשטרה.
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