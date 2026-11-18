אירוע חריג התרחש היום (רביעי) בכפר סבא, במהלכו שליח וולט נורה באמצע הרחוב. חשוד במעשה נעצר ומעצרו הוארך. ל-i24NEWS נודע, כי השליח הבחין בגבר שמאיים על אדם אחר, ניסה להפריד ביניהם והמשיך בדרכו. על פי החשד, כשחזר למקום כעבור מספר דקות, אותו גבר קרא לו להתקרב, שלף אקדח וירה בו.

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השליח נפצע ברגלו כתוצאה מהירי - ואקדח נתפס בביתו של החשוד. בית המשפט האריך את מעצרו.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת כפר סבא פתחו בחקירה עם קבלת דיווח אודות אירוע אלימות שאירע במהלך סוף השבוע, במהלכו נפצע אדם באורח קל על פי גורמי רפואה. מחקירה ראשונית עולה כי במהלך האירוע בוצע על פי החשד ירי לעבר הקרקע, כתוצאה ממנו נפגע הקורבן מרסיס ברגלו ופונה לקבלת טיפול רפואי".