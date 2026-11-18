היכה וגרם לשבר ברגל: תושב זר מואשם ששדד באלימות רופאה בפ"ת
המקרה אירע לפני כשבועיים, בעת שהרופאה הלכה לרכבה • החשוד ניגש אליה ודרש את הטלפון הנייד שלה • כשסירבה לדרישתו, תקף אותה באלימות וגרם לשבר ברגלה
אדם באזיקים, אילוסטרציה (למקום ולמצולמים אין קשר לנאמר בכתבה) צילום: יוסי זמיר/פלאש 90
כתב אישום הוגש היום (רביעי) נגד תושב זר שתקף ושדד באלימות רופאת קופת חולים בפתח תקווה לפני כשבועיים. מממצאי החקירה עולה כי בעת שהרופאה הלכה לרכבה בתום עבודתה, ניגש אליה החשוד באמתלה כי הוא זקוק לסיוע עם רכבו וביקש את עזרתה. הרופאה נענתה לבקשתו וניסתה לסייע לו, אך בשלב מסוים הוא תקף אותה ודרש את הטלפון הנייד שלה.
כאשר סירבה הרופאה לדרישת החשוד וניסתה להימלט מהמקום, הוא תפס אותה, משך אותה לאחור, הפיל אותה ארצה, משך בשערה, חנק אותה ואיים כי יהרוג אותה. היא ניסתה להימלט פעם נוספת, אולם החשוד תפס אותה שוב, הטיח אותה ארצה, אחז בה וחנק אותה. כתוצאה מהתקיפה נגרם לרופאה שבר ברגלה. בניסיון להשתחרר מאחיזתו, הציעה הרופאה לחשוד כסף בתמורה לכך שישחרר אותה, ולאחר מכן הוא שחרר אותה.
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הרופאה הצליחה להזעיק עזרה, מאבטח שהיה במקום עיכב אותו. שוטרי תחנת פתח תקווה שהגיעו למקום איתרו את החשוד בסמוך לזירת האירוע ועצרו אותו לחקירה. במסגרת החקירה ביצעו חוקרי התחנה מגוון פעולות חקירה לביסוס התשתית הראייתית נגד החשוד, ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט בהתאם לצורכי החקירה. הבוקר, עם סיום החקירה, הגישה פרקליטות מחוז מרכז כתב אישום חמור נגד החשוד, המייחס לו עבירות של שוד בנסיבות מחמירות, חבלה חמורה ושימוש ברכב ללא רשות.
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