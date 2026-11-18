כתב אישום הוגש היום (רביעי) נגד תושב זר שתקף ושדד באלימות רופאת קופת חולים בפתח תקווה לפני כשבועיים. מממצאי החקירה עולה כי בעת שהרופאה הלכה לרכבה בתום עבודתה, ניגש אליה החשוד באמתלה כי הוא זקוק לסיוע עם רכבו וביקש את עזרתה. הרופאה נענתה לבקשתו וניסתה לסייע לו, אך בשלב מסוים הוא תקף אותה ודרש את הטלפון הנייד שלה.

כאשר סירבה הרופאה לדרישת החשוד וניסתה להימלט מהמקום, הוא תפס אותה, משך אותה לאחור, הפיל אותה ארצה, משך בשערה, חנק אותה ואיים כי יהרוג אותה. היא ניסתה להימלט פעם נוספת, אולם החשוד תפס אותה שוב, הטיח אותה ארצה, אחז בה וחנק אותה. כתוצאה מהתקיפה נגרם לרופאה שבר ברגלה. בניסיון להשתחרר מאחיזתו, הציעה הרופאה לחשוד כסף בתמורה לכך שישחרר אותה, ולאחר מכן הוא שחרר אותה.

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