אחרי הרחפנים והמנהרות, כוחות הביטחון מתמודדים בתקופה האחרונה עם מגמה מדאיגה ויצירתית מצד המבריחים בגבול המזרחי: ניסיונות להבריח אמצעי לחימה באמצעות צרורות בלונים. >>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<< לאורך כ-309 הקילומטרים של גבול ישראל-ירדן, שממנו מוברחים לעיתים תכופות אמצעי לחימה בלתי חוקיים, משתכללות שיטות הפעולה, ומוכיחות לעיתים שדווקא הטכנולוגיה הישנה והפשוטה עשויה להיות יעילה בניסיון לחצות את הגבול.

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השיטה היצירתית החדשה בגבול המזרחי: כך סוכל ניסיון להבריח נשק לירדן באמצעות צרור בלונים

דוגמה לכך נרשמה לאחרונה באזור דימונה, סמוך לנחל בנימין, שם סיכלו כוחות הביטחון ניסיון להבריח מארז שהוצמד לצרור בלונים ויועד לעבור לירדן, ובו 14 כלי נשק, בהם רובי קלצ'ניקוב ואקדחים. לקריאה נוספת הוסתרו בחללים שונים ברכב: סוכלה הברחת עשרות ציפורים מירדן | תיעוד | טל סבג

יחסי ישראל-ירדן בצל המלחמה: כך הסוגיה הפלסטינית הובילה למשבר אמון עמוק | פרשנות | ברוך ידיד

שני ישראלים ניסו להבריח סמים בגבול הירדני - וקיבלו שק סיגריות | תיעוד מטריד | לי עייש במקביל למאמץ בגבול, בגזרת מרחב רותם שבדרום מתמודדים גורמי האכיפה עם מקוריות דומה מצד סוחרי האמל"ח, שמסליקים כלי נשק המיועדים לפשיעה או לפעילות טרור. כך למשל, בפעילות משותפת של לוחמי משמר לאומי דרום במג"ב ובלשי תחנת עיירות, בשילוב כלבנית מהמשמר הלאומי, נערך חיפוש בפזורת נאות חובב (רמת חובב) שבמהלכו נדרשה חפירה בעומק האדמה עד לאיתורם של 14 אקדחים, ארבעה רובי M16, שלוש מחסניות M16 ושתי קופסאות תחמושת בקוטר 5.56 מ"מ.

תרגיל צילום: דוברות המשטרה