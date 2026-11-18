רשת טרור איראנית שפעלה לחיסול בכיר ישראלי על אדמת יוון נחשפה ופורקה, בעקבות מבצע מודיעיני משותף של סוכנויות הביון ביוון ובצפון מקדוניה. היום (רביעי) חשף האתר "פוטותמה" היווני כי מדובר בבכיר ישראלי בחברה הפועלת מיוון, שהיווה יעד לחיסול שהוזמן ישירות על ידי משרד המודיעין האיראני. מעצרם של חמישה שכירי חרב, אזרחי צפון מקדוניה, מנע את ביצוע התוכנית. הפרשה החלה להיחשף בתחילת שנת 2026, כאשר שירות המודיעין הלאומי של יוון והסוכנות לביטחון לאומי של צפון מקדוניה פתחו בחקירה סמויה נגד חוליה שחשדו שמתכננת פיגוע.

מומלצים

ב-12 בנובמבר התרחשה פריצת הדרך כאשר אחד מחברי החוליה ניסה להיכנס ליוון. הוא נעצר בגבול על ידי כוחות הביטחון היווניים שעקבו אחריו, והוסגר לידי שלטונות צפון מקדוניה. בעקבות המעצר פשטו כוחות הביטחון בסקופיה על יעדים נוספים ועצרו ארבעה חברים נוספים ברשת. אחד מהם הודה בחקירתו שתכננו לבצע רצח ביוון. הרשויות עדיין מנהלות מצוד אחר חשוד שישי. ההכוונה לפעולה הגיעה מאידריס ג'האנגירי מוואנה, אזרח איראני בעל רשת קשרים ענפה שפעל בשירות המודיעין של טהראן. מוואנה קשור לרשת הברחת הסמים של נאג'י שריפי זינדשטי, ברון סמים איראני המבוקש על ידי ה-FBI ונתון לסנקציות בריטיות.