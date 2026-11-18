איראני גייס 6 מתנקשים במטרה לרצוח איש עסקים ישראלי ביוון
חמישה שכירי חרב בגילי 29 עד 73 נעצרו, המגייס האיראני היה בקשר ישיר עם המודיעין בטהראן
המזימה האיראנית נחשפה
רשת טרור איראנית שפעלה לחיסול בכיר ישראלי על אדמת יוון נחשפה ופורקה, בעקבות מבצע מודיעיני משותף של סוכנויות הביון ביוון ובצפון מקדוניה. היום (רביעי) חשף האתר "פוטותמה" היווני כי מדובר בבכיר ישראלי בחברה הפועלת מיוון, שהיווה יעד לחיסול שהוזמן ישירות על ידי משרד המודיעין האיראני.
מעצרם של חמישה שכירי חרב, אזרחי צפון מקדוניה, מנע את ביצוע התוכנית. הפרשה החלה להיחשף בתחילת שנת 2026, כאשר שירות המודיעין הלאומי של יוון והסוכנות לביטחון לאומי של צפון מקדוניה פתחו בחקירה סמויה נגד חוליה שחשדו שמתכננת פיגוע.
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ב-12 בנובמבר התרחשה פריצת הדרך כאשר אחד מחברי החוליה ניסה להיכנס ליוון. הוא נעצר בגבול על ידי כוחות הביטחון היווניים שעקבו אחריו, והוסגר לידי שלטונות צפון מקדוניה. בעקבות המעצר פשטו כוחות הביטחון בסקופיה על יעדים נוספים ועצרו ארבעה חברים נוספים ברשת. אחד מהם הודה בחקירתו שתכננו לבצע רצח ביוון.
הרשויות עדיין מנהלות מצוד אחר חשוד שישי. ההכוונה לפעולה הגיעה מאידריס ג'האנגירי מוואנה, אזרח איראני בעל רשת קשרים ענפה שפעל בשירות המודיעין של טהראן. מוואנה קשור לרשת הברחת הסמים של נאג'י שריפי זינדשטי, ברון סמים איראני המבוקש על ידי ה-FBI ונתון לסנקציות בריטיות.
הפעלת עבריינים מורשעים נועדה להרחיק את איראן מהאירוע ולהציג את ההתנקשות כסגירת חשבונות פלילית, שיטה מוכרת שהולכת ומתרחבת בקרב גופי המודיעין האיראניים. חמשת המתנקשים שגויסו למשימה נסעו בחודש מרץ האחרון לאיראן ולמדינה נוספת במפרץ הפרסי. שם הם נפגשו עם מפעיליהם האיראנים וקיבלו הנחיות מדויקות, תדרוכים ולוגיסטיקה מקיפה לביצוע ההתנקשות ביוון.
הניסיון הנוכחי מצטרף לשורה של ניסיונות איראניים לפגוע ביעדים ישראליים ויהודיים על אדמת אירופה בכלל ויוון בפרט. בחודש מרץ 2023 משטרת יוון עצרה שני אזרחים פקיסטנים ממוצא איראני שתכננו לבצע פיגוע טרור במסעדה יהודית ובבית חב"ד באתונה, גם אז בהכוונה ישירה של גורמים איראניים. השימוש ההולך וגובר של איראן בארגוני פשיעה מקומיים נועד לעקוף את המעקב ההדוק של סוכנויות הביון המערביות, אך המעצרים האחרונים מעידים על שיתוף פעולה בינלאומי יעיל שמצליח לסכל את התוכניות לפני שהן עולות בחיי אדם.
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