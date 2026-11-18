בשורה למילואימניקים: צה"ל צפוי להוריד את ימי המילואים ל-55 כבר מפברואר הקרוב
מספר ימי המילואים שכל אחד יבצע, צפוי להצטמצם החל מהשנה הבאה • בנוסף, צפויה הורדה במספר גדודים בגזרות השונות לטובת בניית אימון וחיזוק כשירות היחידות השונות למלחמה
חיילי מילואים, ארכיון (למצולמים אין קשר לנאמר) צילום: צפריר אביוב, פלאש 90
בשורה למילואימניקים: דובר צה"ל הודיע היום (רביעי) כי הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ערך דיון, במסגרתו אושרו העקרונות לגרף הלחימה המעודכן לכוחות הסדיר והמילואים לשנת 2027. בדיון החליט הרמטכ"ל להוריד את ימי המילואים מ-90 יום ל-55 עד 58 ימים בשנה הבאה כחלק מגרף הלחימה החדש.
לפי ההחלטה, שתי חטיבות סדירות יתאמנו בגבולות בכל רגע כדי להיות כוח עתודה נוסף במקרה של הקפצה. השינויים צפויים להיכנס לתוקף ב-1 בפברואר 2027. בצה"ל טוענים כי התמריצים שקיבלו עד כה המילואימניקים יותאמו לגרף החדש, אחרי שהעניין יסוכם עם משרד האוצר.
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כאמור, במסגרת ההחלטה, נקבע כי המילואימניקים יבצעו עד 58 ימי ברוטו בשנה, כאשר 42 מהם - ימי משימה. בצה"ל ציינו עוד, כי "העקרונות נקבעו מתוך תפיסת שנת 2027 כשנת מיקוד מבצעי, תוך שמירה על מוכנות גבוהה וחיזוק הכשירות והמוכנות לתפניות".
במהלך הדיון נקבע עוד, כי לטובת קיום אימונים לחטיבות הסדירות וחיזוק העתודות, יצומצם היקף הגדודים המוקצים למשימות ההגנה השוטפות, לצד שמירה על יכולת ההגנה והמענה המבצעי בכלל הגבולות. בנוסף, הגרף החדש של צה"ל כולל צמצום של ימי המילואים, שימור עתודות חזקות בכלל הגזרות וגידור ההכשרות במטרה להבטיח את רציפותן לאורך השנה.
משמעות ההחלטה:
- ימי מילואים - עד 58 ימי ברוטו (42 ימי משימה)
- צמצום היקף הגדודים - הורדה במספר גדודים בגזרות השונות לטובת לבנות אימון וחיזוק כשירות היחידות השונות למלחמה
- במהלך שנת 2027 יתקיימו 8 שבועות של אימון לכוחות הסדירים ובנוסף עוד כארבעה שבועות של רענון.
גורם ביטחוני בכיר אמר ל-i24NEWS: "למישהו זה נראה הגיוני שמביאים אנשים ל-90 מי מילואים. אי אפשר להמשיך עם זה לשנה רביעית. המשרתים לא יכולים לחיות ככה בלי לתכנן את החיים. אנחנו נצמצם משמעותית את כמות ימי התעסוקה בצורה שתאפשר לנו הגנה. בראש ובראשונה אנחנו צריכים למצות את כוח האדם בצורה טובה יותר. אנחנו מתכוונים לשים יותר מכפילי כוח, ובסוף נצטרך גם לצמצם חלק מהגזרות כך שפחות גדודים יתפסו את הגזרה".
הגורם הבהיר: "צריך לזכור שאנחנו עם כפול 4 כוח אדם מלפני המלחמה, וגם אחרי הירידה המתוכננת נהיה פחות או יותר כפול שלוש ממה שהיה טרום המלחמה".
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