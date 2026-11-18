לפי ההחלטה, שתי חטיבות סדירות יתאמנו בגבולות בכל רגע כדי להיות כוח עתודה נוסף במקרה של הקפצה. השינויים צפויים להיכנס לתוקף ב-1 בפברואר 2027. בצה"ל טוענים כי התמריצים שקיבלו עד כה המילואימניקים יותאמו לגרף החדש, אחרי שהעניין יסוכם עם משרד האוצר.

במהלך הדיון נקבע עוד, כי לטובת קיום אימונים לחטיבות הסדירות וחיזוק העתודות, יצומצם היקף הגדודים המוקצים למשימות ההגנה השוטפות, לצד שמירה על יכולת ההגנה והמענה המבצעי בכלל הגבולות. בנוסף, הגרף החדש של צה"ל כולל צמצום של ימי המילואים, שימור עתודות חזקות בכלל הגזרות וגידור ההכשרות במטרה להבטיח את רציפותן לאורך השנה.

כאמור, במסגרת ההחלטה, נקבע כי המילואימניקים יבצעו עד 58 ימי ברוטו בשנה, כאשר 42 מהם - ימי משימה. בצה"ל ציינו עוד, כי "העקרונות נקבעו מתוך תפיסת שנת 2027 כשנת מיקוד מבצעי, תוך שמירה על מוכנות גבוהה וחיזוק הכשירות והמוכנות לתפניות".

גורם ביטחוני בכיר אמר ל-i24NEWS: "למישהו זה נראה הגיוני שמביאים אנשים ל-90 מי מילואים. אי אפשר להמשיך עם זה לשנה רביעית. המשרתים לא יכולים לחיות ככה בלי לתכנן את החיים. אנחנו נצמצם משמעותית את כמות ימי התעסוקה בצורה שתאפשר לנו הגנה. בראש ובראשונה אנחנו צריכים למצות את כוח האדם בצורה טובה יותר. אנחנו מתכוונים לשים יותר מכפילי כוח, ובסוף נצטרך גם לצמצם חלק מהגזרות כך שפחות גדודים יתפסו את הגזרה".

הגורם הבהיר: "צריך לזכור שאנחנו עם כפול 4 כוח אדם מלפני המלחמה, וגם אחרי הירידה המתוכננת נהיה פחות או יותר כפול שלוש ממה שהיה טרום המלחמה".