יממה אחרי בריטניה: אוסטרליה הטילה סנקציות על אזרחים וארגונים ישראלים
באוסטרליה הטילו את הסנקציות על אישים וארגונים הקשורים לפעילות ולבנייה ביהודה ושומרון • במדינה טענו כי הן מגיעות בשל "הרחבת ההתנחלויות והאלימות נגד פלסטינים"
אוסטרליה הטילה הלילה (רביעי) סנקציות על שלושה ישראלים וארבעה ארגונים הקשורים לפעילות ולבנייה ביהודה ושומרון. האישים הם: דניאלה וייס, איתמר יהודה לוי ואליאב ליבי. ארבעת הארגונים שעליהם הוטלו הסנקציות: אמנה, תנועת נחלה, השומר יו"ש וחברת אייל הרי יהודה בע"מ.
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שרת החוץ האוסטרלית, פני וונג, אמרה כי הגורמים שעליהם הוטלו הסנקציות היו מעורבים ב"תכנון ובהקמת התנחלויות חדשות, בגיוס כספים, בגיוס מתנדבים ובמתן תמיכה למתנחלים אלימים".
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הסנקציות כוללות הגבלות פיננסיות ממוקדות ואיסורי כניסה לאוסטרליה על שלושת האישים. כמו כן, נאסר על אזרחים וחברות אוסטרליות לקיים עמם קשרים מסחריים או לספק להם תמיכה כספית או כל תמיכה אחרת.
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למעשה, זו הפעם הראשונה שבה אוסטרליה מטילה סנקציות על חברת בנייה המעורבת בבנייה ביהודה ושומרון, וכן מגיע מיד לאחר הודעת ממשלת הלייבור הבריטית שניתנה אתמול, על סנקציות כנגד שמונה חברות ישראליות המעורבות בבנייה ביהודה ושומרון.
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