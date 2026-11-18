ראש המוסד, רומן גופמן, דחף לתקיפות משותפות של ארצות הברית וישראל נגד איראן, במהלך פגישותיו בשבוע שעבר עם בכירים בממשל טראמפ, כך דווח היום (רביעי) בסוכנות הידיעות "רויטרס".

גופמן נפגש בוושינגטון עם גורמים בממשל טראמפ, ובהם ראש ה-CIA ג’ון רטקליף. מקורות מסרו לרויטרס כי ראש המוסד הציג בפניהם מודיעין ישראלי על איראן. אדם שלישי, המעורב במאמצים הדיפלומטיים בין ארצות הברית לאיראן, אמר כי מנהיגי מדינות המפרץ שוחחו עם טראמפ וביקשו ממנו שלא לתקוף את איראן, מחשש שטהרן תממש את איומיה לתקוף מדינות ערביות במפרץ בתגובה. מקור נוסף ציין כי המודיעין עסק בתוכנית הגרעין של איראן.

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בערך באותו הזמן שבו שהה גופמן בארצות הברית, גם השר לשעבר רון דרמר, מקורבו של נתניהו, שהה במדינה וקידם תקיפה משותפת בפגישות עם גורמים בממשל טראמפ. לדברי המקורות, נתניהו סבור שההזדמנות לצאת למתקפה הולכת ומצטמצמת. עוד דווח כי בישראל חוששים שארצות הברית תתחיל לצמצם את פריסת הכוחות הצבאיים הנרחבת שלה באזור עוד לפני סוף השנה. שני המקורות אמרו כי פניותיהם של גופמן ודרמר לגורמים אמריקנים היו חלק ממאמציו של נתניהו לשכנע את טראמפ לפתוח במתקפה חדשה נגד איראן.

בתוך כך, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, נפגש היום בבסיס הקריה בתל אביב עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל בראד קופר, שהגיע לישראל כאורחו של זמיר במסגרת ביקורו במזרח התיכון. בנוסף, התקיימה פגישה משולשת של הרמטכ"ל וראש המוסד עם קופר.