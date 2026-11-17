על פי הודעת המשרד, הדגימה בוצעה על ידי שירות המזון מחוז צפון במוצר "טחינה לבנה משומשום מובחר ביותר" במשקל 1 ק"ג (תאריך ייצור: 01/2026, תאריך תפוגה: 01/2027), ובעקבות פניית המשרד לנציגי העוסק עלה חשש כי חלק מהמוצרים זויפו ונראים זהים למוצר המקורי.

משרד הבריאות הרחיב היום (שלישי) את הודעת האזהרה לציבור וקרא להימנע מצריכת כלל מוצרי הטחינה של המותג "טחינת אלגימל" הנמצאים בדרכי השיווק, זאת לאחר שאותר חיידק סלמונלה במוצר נוסף שנדגם במסגרת פעולת פיקוח שגרתית.

ההודעה הנוכחית מתפרסמת בהמשך לאזהרה קודמת שהוציא המשרד ב-14 ביולי 2026 בעקבות איתור סלמונלה במוצרי המותג, אז התברר כי הטחינה הוכנסה לתוך שטח ישראל שלא כדין, ללא האישורים המתאימים, ויוצרה בתנאים שבטיחותם אינה ידועה. כעת חלה האזהרה על כלל הגדלים, תאריכי הייצור ותאריכי התפוגה של "טחינה לבנה משומשום מובחר ביותר" שעל תוויתם מופיע היצרן "מפעל טחינת אלגימל, שכם".

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במשרד הבריאות מדגישים כי הציבור מתבקש שלא לצרוך את כלל המוצרים, ומזכירים כי חיידק הסלמונלה עלול לגרום למחלה המתבטאת בחום, שלשול (לעיתים דמי), בחילה, הקאות וכאבי בטן, ובמקרים נדירים אף לסיבוכים. באוכלוסיות רגישות כגון ילדים צעירים, בעלי מערכת חיסון מוחלשת וקשישים, החיידק עלול לגרום למחלה קשה ולעיתים אף למוות.