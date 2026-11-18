על פי כתב האישום, שטרית בן ה-16 נחטף בינואר 1986 על ידי חברי קהילת "שובו בנים" בראשות הרב ברלנד, הוכה ונרצח וגופתו נקברה ביער . כל זאת, בשל חשדם של חברי הקהילה, אליה ניסים כלל לא השתייך, שניסים נפגש עם נערות, בניגוד לנורמות הדתיות שבהן החזיקו. הפרשה נחקרה כבר בשנת 1986, אז לא היו ראיות הנוגעות לזהותם של מבצעי הרצח. בדצמבר 2021, התוודו חלק מן המעורבים על חלקם בפרשה, זאת כחלק מחקירה שנערכה. בשלב זה, הוגש כתב אישום נגד שרביט, עשרות שנים לאחר האירועים.

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע היום (רביעי) כי ברוך שרביט, הנאשם ברצח הנער ניסים שטרית ז"ל בשנת 1986, אינו כשיר לעמוד לדין בשל מצבו הרפואי, והורה על הפסקת ההליכים הפליליים בעניינו. במקביל, ההליך הפלילי בעניינו של בנימין זאבי, הנאשם אף הוא ברצח הנער, ממשיך להתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים.

הסוגייה נבחנה לאורך השנים באמצעות מספר חוות דעת של מומחים שונים, אשר הגיעו בסופו של דבר למסקנות דומות. גם בשלב זה פעלה הפרקליטות לבירור הסוגיה, ובין היתר ביקשה להפנות למומחים שאלות הבהרה, ביקשה לבחון את מצבו של הנאשם בתנאי הסתכלות באשפוז ולקבל התייחסות מקצועית נוספת לממצאים שהוצגו. זאת, מתוך החשיבות שראתה בבירור שאלת הכשירות באופן יסודי ובבחינת האפשרות להמשיך בניהול ההליך, תוך שמירה על זכויות הנאשם.

בפרקליטות הודיעו, כי לאחר בחינת מכלול חוות הדעת והממצאים, ומשמוצו האפשרויות לבירור נוסף של שאלת הכשירות, לא נותר בידם בסיס מקצועי לחלוק על המסקנות הרפואיות. ב"נסיבות אלה, קבע בית המשפט כי נוכח מצבו הרפואי העדכני שרביט אינו כשיר לעמוד לדין, והורה על הפסקת ההליכים הפליליים בעניינו. הפרקליטות ראתה לאורך כל הדרך חשיבות רבה בבירור האישומים, מתוך מחויבות לחקר האמת ולמיצוי הדין, ותוך שהיא מביאה בחשבון גם את ציפייתה רבת השנים של משפחתו של ניסים שטרית ז"ל לבירור נסיבות מותו ולהבאת האחראים לדין וזאת על אף האתגרים הכרוכים בניהול הליך פלילי בחלוף עשרות שנים ממועד הרצח. הפסקת ההליכים בשל אי כשירות לעמוד לדין אינה מהווה זיכוי או הכרעה בשאלת אשמתו של שרביט", נכתב עוד.

לאחר הודעת השופטים, מאיר שטרית, אחיו של ניסים שטרית תקף בחריפות את התנהלות השופטים שאיפשרו לעורכי הדין לדחות דיונים בעוד הנאשם לא צעיר - ומכאן הגענו למצב הזה שהנאשם לא כשיר. "יש לנו פה מערכת משפט רקובה ביותר ואינני יודע בשביל מה היא קיימת. השופטים הם גרמו לפסק דין הזה במו ידיהם, אי אפשר לעשות צדק במדינה הזאת", אמר.