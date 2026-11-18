נהג האוטובוס שדרס נער חרדי בהפגנה בירושלים יואשם בעבירה ברף הנמוך
פרקליטות מחוז ירושלים גיבשה החלטה להעמיד את פחרי חטיב, שדרס למוות את יוסף אייזנטל, לדין • כתב האישום יוגש בכפוף לשימוע
יוסף אייזנטל ז צילום: באדיבות המשפחה
פרקליטות מחוז ירושלים החליטה היום (רביעי) להעמיד לדין את נהג האוטובוס פחרי חטיב, שדרס למוות את יוסף אייזנטל בהפגנת חרדים בעיר לפני כ-10 חודשים. כתב האישום, בכפוף לשימוע, ייחס לו עבירת המתה בקלות דעת בלבד.
בחודש ינואר האחרון, הנער החרדי יוסף אייזנטל בן ה-14 נדרס למוות במהלך הפגנה בירושלים. בחודש מאי פרסמנו כי המשטרה ממליצה להעמיד לדין את הנהג, פחרי חטיב (49) ממזרח ירושלים, בגין גרימת מוות בכוונה או באדישות - מסעיפי עבירות ההמתה החמורים ביותר. כעת מסתמן כי העבירה שבה יואשם היא מהרף הקל יותר - המתה בקלות דעת.
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פרטי החקירה שעברו לבדיקת הפרקליטות, כללו גביית עדויות, תיעודים וראיות פורנזיות. סעיפי עבירה נוספים שמיוחסים לנהג הם תקיפה הגורמת חבלה ונהיגה בקלות ראש.
נער אחר נפגע מהמעלון בדלת האחורית שהיה פתוח לרווחה, ושלושה הולכי רגל נוספים כבני 15 נפצעו קל. יוסף ז"ל נאחז בחזית האוטובוס בניסיון למצוא רגע מתאים לקפוץ ולהינצל, אולם הנהג המשיך בנסיעה מהירה לאורך רחוב שמגר במשך מאות מטרים. בשלב מסוים איבד הנער את אחיזתו, נפל ונדרס למוות מתחת לגלגלי האוטובוס.
האירוע הקשה אירע ב-6 בינואר, במהלך מחאת החרדים נגד גיוס בני ישיבות. הנער אייזנטל, בן 14 משכונת רמות, נתלה על האוטובוס שעבר בין המפגינים - ונדרס כאמור למוות. הנהג נעצר וטען בחקירתו שהותקף בידי מפרי סדר והאיץ בנסיעה. בנוסף עולה כי התקשר למשטרה טרם הדריסה, כנראה שהותקף והרגיש מאויים.
תגובות1 תגובה אחת
יש שופטים הגונים בישראל !!!!