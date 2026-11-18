פרקליטות מחוז ירושלים החליטה היום (רביעי) להעמיד לדין את נהג האוטובוס פחרי חטיב, שדרס למוות את יוסף אייזנטל בהפגנת חרדים בעיר לפני כ-10 חודשים. כתב האישום, בכפוף לשימוע, ייחס לו עבירת המתה בקלות דעת בלבד.

יוסף אייזנטל נהרג בהפגנה נגד הגיוס; הנהג נעצר בחשד לעבירות המתה

בחודש ינואר האחרון, הנער החרדי יוסף אייזנטל בן ה-14 נדרס למוות במהלך הפגנה בירושלים. בחודש מאי פרסמנו כי המשטרה ממליצה להעמיד לדין את הנהג, פחרי חטיב (49) ממזרח ירושלים, בגין גרימת מוות בכוונה או באדישות - מסעיפי עבירות ההמתה החמורים ביותר. כעת מסתמן כי העבירה שבה יואשם היא מהרף הקל יותר - המתה בקלות דעת.

מומלצים

פרטי החקירה שעברו לבדיקת הפרקליטות, כללו גביית עדויות, תיעודים וראיות פורנזיות. סעיפי עבירה נוספים שמיוחסים לנהג הם תקיפה הגורמת חבלה ונהיגה בקלות ראש.

בתיעוד מהדקות שלפני הדריסה נראה הנער יוסף אייזנטל בן ה-14 עומד בסמוך לאוטובוס כאשר כמה צעירים שנמצאים במקום מתגודדים מסביב. נער אחד נראה עולה על האוטובוס ויורק לעבר חטיב, צעיר נוסף מושך בווישרים, ואחרים קוראים לקחת את המטף. ברקע נשמעות קריאות קצובות וספירה לאחור, שבסיומה נראה הנהג מאיץ לעבר הקהל ודורס את אייזנטל ז"ל שנתלה בחזית.

בלעדי ל-i24NEWS: תיעוד הנער יוסף אייזנטל דקות לפני שנדרס למוות על ידי אוטובוס בירושלים צילום: i24NEWS

נער אחר נפגע מהמעלון בדלת האחורית שהיה פתוח לרווחה, ושלושה הולכי רגל נוספים כבני 15 נפצעו קל. יוסף ז"ל נאחז בחזית האוטובוס בניסיון למצוא רגע מתאים לקפוץ ולהינצל, אולם הנהג המשיך בנסיעה מהירה לאורך רחוב שמגר במשך מאות מטרים. בשלב מסוים איבד הנער את אחיזתו, נפל ונדרס למוות מתחת לגלגלי האוטובוס.

האירוע הקשה אירע ב-6 בינואר, במהלך מחאת החרדים נגד גיוס בני ישיבות. הנער אייזנטל, בן 14 משכונת רמות, נתלה על האוטובוס שעבר בין המפגינים - ונדרס כאמור למוות. הנהג נעצר וטען בחקירתו שהותקף בידי מפרי סדר והאיץ בנסיעה. בנוסף עולה כי התקשר למשטרה טרם הדריסה, כנראה שהותקף והרגיש מאויים.