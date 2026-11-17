תחקיר ראשוני על הפיגוע ביריחו: הפלסטינית נהרגה מירי ישראלי שכוון למיידי אבנים, שניים נעצרו
האירוע החל כאשר מחבלים התנגשו במכוון עם רכבם ברכב ישראלי ותקפו את יושביו באמצעות אלות, מוטות ואבנים • בהמשך התפתח עימות אלים, שבמהלכו פלסטינים יידו אבנים לעבר ישראלים, וכמה אזרחים ישראלים ירו לעברם
תחקיר הפיגוע ביריחו: אישה פלסטינית נהרגה ושבעה בני אדם נוספים נפצעו, בהם שלושה ישראלים וארבעה פלסטינים, במהלך פיגוע שהתרחש הלילה (בין שני לשלישי) באזור הנמצא בשטח A, סמוך לשטח C. שני חשודים פלסטינים, שעל פי החשד היו מעורבים בהתנגשות מכוונת ברכב ישראלי ובתקיפת יושביו, נעצרו וחקירתם נמשכת במערכת הביטחון.
על פי התחקיר הראשוני, האירוע החל כאשר פלסטינים התנגשו חזיתית עם רכבם ברכב ישראלי, ולאחר מכן תקפו את האזרחים הישראלים באמצעות אלות, מוטות ואבנים. במערכת הביטחון בודקים חשד שלפיו מדובר היה במארב מתוכנן.
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בהמשך הגיעו פלסטינים נוספים לאזור ויידו אבנים לעבר האזרחים הישראלים. לפי פרטי התחקיר, יידוי האבנים בוצע מעבר לחומה, תוך ניצול תנאי השטח כדי להסתיר את מקור ההשלכה. במקביל הגיעו למקום אזרחים ישראלים נוספים.
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במהלך יידוי האבנים ירו כמה מהאזרחים הישראלים לעבר האזור שממנו הושלכו האבנים. מהתחקיר הראשוני עולה כי האישה הפלסטינית נהרגה ככל הנראה מירי של אזרח ישראלי, שכוון לעבר מקור יידוי האבנים. נסיבות מותה המדויקות עדיין נבדקות.
מפקדי צה"ל ממשיכים לתחקר את האירוע, ובמקביל נפתחה חקירה במחוז ש"י של המשטרה. שני החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בהתנגשות המכוונת ובתקיפת הישראלים נחקרים במערכת הביטחון.
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