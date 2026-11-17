על פי התחקיר הראשוני, האירוע החל כאשר פלסטינים התנגשו חזיתית עם רכבם ברכב ישראלי, ולאחר מכן תקפו את האזרחים הישראלים באמצעות אלות, מוטות ואבנים. במערכת הביטחון בודקים חשד שלפיו מדובר היה במארב מתוכנן.