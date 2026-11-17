חשד להתעללות קשה בבעלי חיים סמוך ליישוב מעלה אפרים: שני פגרים של בעלי חיים אותרו היום (שלישי) בתוך תעלת ניקוז מי ביוב, כשרגליהם קשורות. כלב נוסף, שנמצא במקום כשהוא עדיין בחיים, חולץ על ידי אזרח שהגיע לזירה והועבר לקבלת טיפול וטרינרי. לפי דיווחים, אלמונים נצפו זורקים כלבים חיים קשורים בידיים וברגליים לביצת מים גדולה ליד מעלה אפרים. תושבים יהודים שחיים בחווה הסמוכה הגיעו לשם והצליחו לחלץ רק את הכלב האחרון ששרד.

בעקבות הדיווח על פגיעה בבעלי החיים פתחה המשטרה בחקירה במחוז ש"י, בשיתוף מדור בעלי החיים של משטרת ישראל. שוטרי תחנת הבקעה ומערך החוות של המחוז הגיעו למקום ואיתרו את שני הפגרים ואת הכלב שחולץ.

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במשטרה פתחו בחקירה בתחנת הבקעה, ובזירה פועלים שוטרי התחנה לצד חוקרי הזיהוי הפלילי של מחוז ש"י, שאוספים ממצאים וראיות בניסיון להתחקות אחר נסיבות המקרה והמעורבים בו. במשטרה מסרו כי הם רואים בחומרה כל מקרה של התעללות בבעלי חיים וכי יפעלו בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי למצות את הדין עם המעורבים.

המקרה מצטרף למקרה נוסף שבו כוכבת הריאליטי שני פונה מ"דה וויס" דרסה חתול במכוון נעצרה היא נעצרה אמש. בתיעוד המזעזע, היא נראית דורסת את החתולה שוב ושוב, כשהיא נוסעת קדימה ואחורה ברכבה. לאחר שעוררה זעם, היא טענה להגנתה כי הדריסה לא קרתה בכוונה, וכשהבינה מה קרה החליטה לגאול את החתולה מייסוריה. לפי המשטרה, הרקע למעשה הוא סכסוך שכנים מתמשך בין הצדדים.