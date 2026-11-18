עינב חבשוש, אימו של סמ"ר נווה חבשוש ז"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, ילדה היום (רביעי) בת, כחמישה חודשים לאחר שאיבדה את בנה. הרכה הנולדת מצטרפת למשפחתם של עינב וחיים ולאחיותיה, נועם ונסיה.

עינב חבשוש בבית החולים, לצד תמונתו של בנה סמ"ר נווה חבשוש ז"ל צילום: באדיבות המשפחה

בפוסט מרגש שפרסמה, שיתפה כי ברגע שבו נפרדה מבנה וברגע שבו קיבלה את בתה לעולם בחרה לומר את אותן המילים: "מזמור לתודה". עוד כתבה עינב: "והיום, חמישה חודשים אחרי, קיימתי את ההבטחה האחרונה שלי לנוה. הבאנו לעולם את אחותו הקטנה. אני לא יודעת להסביר איך הלב מצליח להכיל את שני העולמות האלה יחד. איך אפשר להתגעגע כל כך לילד אחד, ובאותו הזמן לאהוב את הילדה שבזרועותיך".

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סמ"ר נווה חבשוש, בן 20 בנופלו, גדל ביישוב אדם שבבנימין (גבע בנימין) ושירת כמפקד טנק בגדוד 52 של חטיבה 401, ואף תכנן לצאת לקורס קצינים. ביוני האחרון נפל בקרב בדרום לבנון, והובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל שבירושלים.

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לאחר נפילתו מצאו בני משפחתו מחברות ויומנים אישיים שבהם כתב לפני גיוסו על תחושת השליחות שליוותה אותו - בהם גם משפט שמקבל כעת משמעות מצמררת: "זה שאני בצבא זה בשביל היכולת לילדים להיוולד בארץ. להיות חייל בצבא זו זכות, מצווה, זו לא מטלה".

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