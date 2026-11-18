אור בתוך השכול: חצי שנה אחרי נפילת בנה נווה ז"ל, עינב חבשוש ילדה בת
בנה, סמ"ר נווה חבשוש, מפקד טנק בגדוד 52, נפל ביוני בלבנון מפגיעת רחפן נפץ • עינב שיתפה לאחר הלידה: "קיימתי את ההבטחה האחרונה שלי לנוה. הבאנו לעולם את אחותו הקטנה"
סמ"ר נוה חבשוש ז"ל, שנפל באסון טנק המג"ד בלבנון צילום: באדיבות המשפחה
עינב חבשוש, אימו של סמ"ר נווה חבשוש ז"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, ילדה היום (רביעי) בת, כחמישה חודשים לאחר שאיבדה את בנה. הרכה הנולדת מצטרפת למשפחתם של עינב וחיים ולאחיותיה, נועם ונסיה.
בפוסט מרגש שפרסמה, שיתפה כי ברגע שבו נפרדה מבנה וברגע שבו קיבלה את בתה לעולם בחרה לומר את אותן המילים: "מזמור לתודה". עוד כתבה עינב: "והיום, חמישה חודשים אחרי, קיימתי את ההבטחה האחרונה שלי לנוה. הבאנו לעולם את אחותו הקטנה. אני לא יודעת להסביר איך הלב מצליח להכיל את שני העולמות האלה יחד. איך אפשר להתגעגע כל כך לילד אחד, ובאותו הזמן לאהוב את הילדה שבזרועותיך".
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סמ"ר נווה חבשוש, בן 20 בנופלו, גדל ביישוב אדם שבבנימין (גבע בנימין) ושירת כמפקד טנק בגדוד 52 של חטיבה 401, ואף תכנן לצאת לקורס קצינים. ביוני האחרון נפל בקרב בדרום לבנון, והובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל שבירושלים.
לאחר נפילתו מצאו בני משפחתו מחברות ויומנים אישיים שבהם כתב לפני גיוסו על תחושת השליחות שליוותה אותו - בהם גם משפט שמקבל כעת משמעות מצמררת: "זה שאני בצבא זה בשביל היכולת לילדים להיוולד בארץ. להיות חייל בצבא זו זכות, מצווה, זו לא מטלה".
אביו, חיים, ספד לו לאחר נפילתו: "היה אהוב במיוחד, תמיד הקדים לעזור, לתרום ולהושיט יד לאחרים. הוא היה פשוט ילד טוב. כולם אהבו אותו. הוא היה מלאך שהסתובב כאן איתנו". בני המשפחה כתבו לזכרו: "מי שפגש את נוה זכה להכיר אדם מיוחד – צנוע, ערכי, מלא אהבת אדם ואהבת הארץ. הוא לא ביקש הכרה ולא חיפש תהילה, אלא פשוט עשה את מה שהאמין שנכון. כך חי את חייו, וכך גם נפל - כשהוא מגן בגופו על עם ישראל ועל הארץ שכל כך אהב. זכרו של נוה חי בליבנו לעד".
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