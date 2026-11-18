ביום הולדתה של אמה שנרצחה בפיגוע: רננה מאיר ילדה תאומות בבית החולים
רננה מאיר ילדה בבית החולים סורוקה בבאר שבע, שבו עבדה אמה כאחות מוסמכת עד יומה האחרון • בפוסט מרגש שיתפה הבת לאחר הלידה: "זכינו לקבל במתנה שתי נשמות מתוקות לעולם. ברוכות אתן לה'"
רננה מאיר אוחזת בידיהן של התאומות שנולדו היום בבית החולים סורוקה צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של רננה מאיר
רננה מאיר, בתה של דפנה מאיר ז"ל שנרצחה בפתח ביתה בעתניאל לפני כעשור, ילדה היום (רביעי) תאומות - בדיוק ביום הולדתה העברי של אמה. הלידה התרחשה בבית החולים סורוקה שבבאר שבע, שבו עבדה אמה כאחות מוסמכת. בפוסט מרגש שפרסמה לאחר הלידה כתבה רננה: "ז׳ בכסלו, ביום ההולדת של אמא דפנה, בבית החולים סורוקה בו אמא שלי סייעה לחולים עד יומה האחרון, זכינו לקבל במתנה שתי נשמות מתוקות לעולם. ברוכות אתן לה׳".
דפנה מאיר ז"ל, אחות מוסמכת במחלקה הנוירוכירורגית בסורוקה ואם לשישה (ארבעה ילדים ביולוגיים ושניים באומנה), עסקה רבות בקידום בריאות האישה והמודעות לפוריות במגזר הדתי ובציבור הרחב. ב-17 בינואר 2016, בהיותה בת 38, נרצחה בדקירות סכין בפתח ביתה ביישוב עתניאל בידי מחבל פלסטיני בן 16, לאחר שנאבקה בו בגופה ובכך הגנה על ילדיה ששהו בבית.
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לאחר מותה הוענקה לה תעודת הוקרה מהכנסת על פועלה לקידום בריאות האישה, וסיפור חייה וכתביה אוגדו בספרים ובסרט דוקומנטרי. כעת, ביום שבו צוינה הולדתה של דפנה ז"ל, סגרה בתה רננה מעגל מרגש באותו המוסד הרפואי שבו ליוותה אמה מטופלים לאורך השנים
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