רננה מאיר, בתה של דפנה מאיר ז"ל שנרצחה בפתח ביתה בעתניאל לפני כעשור, ילדה היום (רביעי) תאומות - בדיוק ביום הולדתה העברי של אמה. הלידה התרחשה בבית החולים סורוקה שבבאר שבע, שבו עבדה אמה כאחות מוסמכת. בפוסט מרגש שפרסמה לאחר הלידה כתבה רננה: "ז׳ בכסלו, ביום ההולדת של אמא דפנה, בבית החולים סורוקה בו אמא שלי סייעה לחולים עד יומה האחרון, זכינו לקבל במתנה שתי נשמות מתוקות לעולם. ברוכות אתן לה׳".