נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל ביקרו היום (רביעי) במקום הירצחה של לינא קאסם זידאן ז"ל בכפר מנדא ביום שבת. קאסם היא הנרצחת ה-200 בחברה הערבית מתחילת השנה. את ביקורם ליוו ראש המועצה המקומית ובן משפחתה של לינא ז"ל עלי זידאן, אחיה סמיר זידאן, וסמיר עאלם, מבעלי החנות שלעברה הושלך הרימון.

הנשיא יצחק הרצוג ורעייתו מיכל במקום הרצח של לינא קאסם זידאן ז"ל

״ראשית, אני מבקש להעביר את התנחומים מעומק הלב למשפחה", אמר הנשיא. "לינא באה לקנות ממתקים כדי לחגוג עם משפחתה, הדבר הכי טבעי. שכל אחד יחשוב על המשפחה שלו. אנחנו חייבים להילחם בפשיעה הנוראה הזו. חייבים למגר אותה, לשבור לפושעים את העצמות. אני מקווה ומצפה מכל ממשלה שתקום שתשים את הנושא של מיגור הפשיעה בחברה הערבית כנושא עליון בסדר העדיפויות. צריך לסיים עם שפיכות הדמים הנוראה הזאת, לחוקק את כל החוקים שצריך, להשתמש בכל הכלים, ולשים קץ לתופעה האיומה הזאת".

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"נתפלל שלא נראה עוד קורבנות של אזרחים ישראלים תמימים שהולכים לקנות בחנות ופושעים זורקים עליהם רימון. בהקשר של הציבור הערבי בישראל והחברה הערבית: החברה הערבית בישראל היא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. בניה ובנותיה תורמים הרבה מאוד לחברה הישראלית. יש הרבה רגעים של מתח בתקופה האחרונה, וחשוב לי לומר: בד בבד עם מלחמה בפשיעה, בד בבד עם מיגור הפשיעה ותמיכה במשטרה ובכל כוחות הביטחון, חייבים גם לשמור על הזכויות של האזרחים. לא ניתן ולא אפשרי להיכנס לבית של אזרח, לא משנה מאיפה הוא, בלי צו של בית משפט. לא ניתן להיכנס לבית של רופא בדואי בנגב בלי צו של בית משפט. ומצד שני, כל החברה כולה, יהודים וערבים, צריכים להילחם בכל הכוח בפשיעה".

מדברי מיכל הרצוג: "אני חושבת שהלב נשבר לכולם. כולנו בני אדם. ראיתי את התמונות של לינא, שבסך הכל רצתה לבוא לקנות כדי לשמח את המשפחה ביום ההולדת, וכמו שסמיר אמר לנו, היא הייתה אישה כל כך מיוחדת. אי אפשר להישאר אדישים לתמונות כאלו בכל החברה, ובאמת לשים סוף לפשיעה הזאת".

תיעוד מהשלכת הרימון בכפר מנדא בו נרצחה לינא קאסם זידאן