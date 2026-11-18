אמיר אוחנה ביקש להתמנות לשר לעניינים אסטרטגיים - ונדחה ע"י היועמ"שית
ברקע הדחתו מתפקיד יו"ר הכנסת, ח"כ אוחנה ביקש מראש הממשלה להתמנות לשר ולחבר קבינט • אלא שבחוות דעת שהעביר גיל לימון, נקבע כי לא ניתן לבצע את המינוי בממשלת מעבר ללא אישור הכנסת
ברקע הדחתו מתפקיד יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה ביקש מראש הממשלה נתניהו להתמנות לתפקיד השר לעניינים אסטרטגיים ולחבר קבינט - אולם על פי חוות דעת משפטית שהעביר המשנה ליועמ"ש, גיל לימון, למשרד ראש הממשלה, המהלך לא יצא לפועל ולא יצלח. כך פרסם הלילה (רביעי) פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג.
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בעקבות פנייתו של אוחנה נשקלה האפשרות למנות אותו לתפקיד כבר בישיבת הממשלה הבאה. השיקול שעמד מאחורי הבקשה למשרד זה, שאינו מאויש מאז פרישתו של רון דרמר, הוא שמשרדי ש"ס לשעבר כבר מאוישים, ולכן אוחנה היה מתקשה לבצע בהם מינויים, מה שהוביל לפנייה למשרד זוטר יותר.
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עם זאת, בחוות הדעת שהעביר לימון למשרד ראש הממשלה, נקבע כי על פי חוק יסוד הממשלה ולאור פסיקת בג"ץ בנושא, לא ניתן למנות את ח"כ אוחנה לתפקיד השר לעניינים אסטרטגיים בממשלת מעבר ללא אישור הכנסת.
לימון הוסיף וציין בחוות דעתו כי המניעה חלה בפרט משום שמדובר במשרד שכיום הוא נטול עובדים ומשמעות, וכי המינוי כלל אינו נצרך לתפקוד הממשלה. לאור עמדתו של המשנה ליועמ"ש, בקשתו של אוחנה צפויה להיבלם.
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