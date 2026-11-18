התרגילים הנועזים בתולדות הפוליטיקה הישראלית שנבלמו ברגע האחרון
פרויקט מיוחד: מה היה קורה אם התרגיל המסריח היה מצליח? אילו אהוד ברק ואריאל שרון היו יושבים באותה ממשלה, ונתניהו היה חוזר כבר ב-2001?
מה היה קורה אילו התרגיל המסריח היה מצליח? אילו אהוד ברק ואריאל שרון היו יושבים באותה ממשלה, ונתניהו היה חוזר כבר ב-2001? אילו ש"ס הייתה אומרת כן לציפי לבני, ואבי גבאי היה אומר כן לנתניהו? שי ישראל צלל לארכיון, בפרויקט מיוחד על התרגילים והמהלכים הנועזים בפוליטיקה הישראלית - אלה שעמדו לשנות הכל, ונעצרו רק ברגע האחרון.
המסע מתחיל ב-1990, ב"תרגיל המסריח" של שמעון פרס. לאחר שהפיל את ממשלת האחדות של יצחק שמיר, פרס היה בטוח שהרוב בכיסו, ואף הגיע עם משפחתו ליום חגיגי בכנסת - רק כדי לגלות ברגע האמת שאין לו ממשלה. "התרגיל המסריח של אז הוא כמעט הנורמה של היום", מעריך הפרשן הפוליטי נדב פרי, ויו"ר הקואליציה לשעבר יואל חסון מוסיף: "במה שקורה היום, זה היה סופר-פארם".
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עשור לאחר מכן, באוקטובר 2000, הסכם האחדות בין ראש הממשלה אהוד ברק לאריאל שרון כבר היה מוכן לחתימה, אלא שברק ביצע פניית פרסה והעדיף רשת ביטחון מש"ס לחודש אחד, במה שחסון מגדיר כ"פספוס הכי גדול של ברק". חודשיים חלפו, ברק נפל ושרון דהר לניצחון, בעיקר לאחר ש"חוק נתניהו" אמנם עבר בכנסת כדי לאפשר לבנימין נתניהו להתמודד, אך הוא סירב להתמודד בבחירות מיוחדות לראשות הממשלה בלבד ("תודה, אבל לא תודה") וסלל לשרון את הדרך.
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ב-2008 הייתה זו ציפי לבני שנותרה מרחק נגיעה מבלפור. המגעים עם ש"ס נתקעו סביב דרישה ל-650 מיליון שקל לקצבאות ילדים, אך ח"כ לשעבר מש"ס, ניסים זאב, חושף את הסיבה האמיתית: "ציפי לבני לא הייתה מקובלת עלינו. התנגדנו בכלל לראות אותה כראשת ממשלה". חסון מודה כי גם השאננות בקדימה הכריעה: "לא העלינו על דעתנו שלא תהיה ממשלה".
שנות שלטון נתניהו סיפקו עוד שורה של רגעי "כמעט" דרמטיים: ב-2014 פיטר את לפיד ולבני בטענה ל"פוטש" שנרקם נגדו ("ראה צל גבעה כהר", לדברי פרי). ב-2016 נוסחה בדירתו של ארנון מילצ'ן הצהרת "ממשלת פיוס לאומי" של נתניהו ויצחק הרצוג, שחסון כבר ניסח, אך נתניהו חטף רגליים קרות והכניס את אביגדור ליברמן, וב-2019, רגע לפני פקיעת המנדט, הציע נתניהו לאבי גבאי את תיק הביטחון וגניזת חוקי החסינות ואף הקליט לו סרטון התחייבות. גבאי התייעץ עם חבריו, המהלך דלף - וישראל יצאה לרצף הבחירות הארוך בתולדותיה.
"נתניהו הוא אדם שאם לא נכנס מהדלת הראשית, ייכנס מהחלון או מהארובה", מסכם פרי. ובפוליטיקה הישראלית, המרחק בין היסטוריה להחמצה נמדד תמיד בחוט השערה.
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