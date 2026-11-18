מה היה קורה אילו התרגיל המסריח היה מצליח? אילו אהוד ברק ואריאל שרון היו יושבים באותה ממשלה, ונתניהו היה חוזר כבר ב-2001? אילו ש"ס הייתה אומרת כן לציפי לבני, ואבי גבאי היה אומר כן לנתניהו? שי ישראל צלל לארכיון, בפרויקט מיוחד על התרגילים והמהלכים הנועזים בפוליטיקה הישראלית - אלה שעמדו לשנות הכל, ונעצרו רק ברגע האחרון.

המסע מתחיל ב-1990, ב"תרגיל המסריח" של שמעון פרס. לאחר שהפיל את ממשלת האחדות של יצחק שמיר, פרס היה בטוח שהרוב בכיסו, ואף הגיע עם משפחתו ליום חגיגי בכנסת - רק כדי לגלות ברגע האמת שאין לו ממשלה. "התרגיל המסריח של אז הוא כמעט הנורמה של היום", מעריך הפרשן הפוליטי נדב פרי, ויו"ר הקואליציה לשעבר יואל חסון מוסיף: "במה שקורה היום, זה היה סופר-פארם".

עשור לאחר מכן, באוקטובר 2000, הסכם האחדות בין ראש הממשלה אהוד ברק לאריאל שרון כבר היה מוכן לחתימה, אלא שברק ביצע פניית פרסה והעדיף רשת ביטחון מש"ס לחודש אחד, במה שחסון מגדיר כ"פספוס הכי גדול של ברק". חודשיים חלפו, ברק נפל ושרון דהר לניצחון, בעיקר לאחר ש"חוק נתניהו" אמנם עבר בכנסת כדי לאפשר לבנימין נתניהו להתמודד, אך הוא סירב להתמודד בבחירות מיוחדות לראשות הממשלה בלבד ("תודה, אבל לא תודה") וסלל לשרון את הדרך.

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ב-2008 הייתה זו ציפי לבני שנותרה מרחק נגיעה מבלפור. המגעים עם ש"ס נתקעו סביב דרישה ל-650 מיליון שקל לקצבאות ילדים, אך ח"כ לשעבר מש"ס, ניסים זאב, חושף את הסיבה האמיתית: "ציפי לבני לא הייתה מקובלת עלינו. התנגדנו בכלל לראות אותה כראשת ממשלה". חסון מודה כי גם השאננות בקדימה הכריעה: "לא העלינו על דעתנו שלא תהיה ממשלה".