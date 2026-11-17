הצעד הבא אחרי מינוי כהנא: לחץ בגוש איזנקוט להשביע ממשלת מיעוט כבר בשבוע הבא | עמיאל ירחי
גורמים בגוש טוענים שאין סיבה להמשיך את המו"מ עם החרדים, ויש להשביע ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות • בתוך כך, יו"ר הכנסת הנכנס צפוי לכנס את המליאה כבר מחר כדי להצביע על ביטול חוקי הרפורמה המשפטית
התוכניות אחרי מינוי מתן כהנא: לאחר ההצלחה במינוי מתן כהנא לתפקיד יו"ר הכנסת - גובר הלחץ על איזנקוט בגוש השינוי לקבוע ישיבה כבר לשבוע הבא כדי לנסות להשביע ממשלת מיעוט, כך פרסם הערב (שלישי) עמיאל ירחי במהדורה המרכזית. גורמים בכירים בגוש השינוי טוענים שאין סיבה להמשיך את המשא ומתן עם החרדים שנראה שלא מתקדם, ויש במקום זאת "להצמיד את ליברמן לקיר" כדי להשביע ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות.
בתוך כך, מתן כהנא, יו"ר הכנסת הנכנס, צפוי לכנס את המליאה כבר מחר כדי לקיים הצבעות בקריאה טרומית על ביטול חוקי הרפורמה המשפטית של הקואליציה היוצאת.
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מוקדם יותר הכנסת הצביעה ובחרה בח"כ מתן כהנא (ישר!) לתפקיד יושב ראש הכנסת החדש, ברוב של 66 חברי כנסת שתמכו במינוי, ובהם גם חברי הכנסת מהמפלגות הערביות. במהלך ההצבעה במליאה נשמעו קריאות מחאה מספסלי הימין, וח"כ טלי גוטליב (הליכוד) צעקה: "בושה".
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