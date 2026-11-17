התוכניות אחרי מינוי מתן כהנא: לאחר ההצלחה במינוי מתן כהנא לתפקיד יו"ר הכנסת - גובר הלחץ על איזנקוט בגוש השינוי לקבוע ישיבה כבר לשבוע הבא כדי לנסות להשביע ממשלת מיעוט, כך פרסם הערב (שלישי) עמיאל ירחי במהדורה המרכזית. גורמים בכירים בגוש השינוי טוענים שאין סיבה להמשיך את המשא ומתן עם החרדים שנראה שלא מתקדם, ויש במקום זאת "להצמיד את ליברמן לקיר" כדי להשביע ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות. >>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ של i24NEWS <<<

לחץ על איזנקוט להשביע ממשלת מיעוט בשבוע הבא - והתכנון להצביע על ביטול הרפורמה המשפטית כבר מחר

בתוך כך, מתן כהנא, יו"ר הכנסת הנכנס, צפוי לכנס את המליאה כבר מחר כדי לקיים הצבעות בקריאה טרומית על ביטול חוקי הרפורמה המשפטית של הקואליציה היוצאת.