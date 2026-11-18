חילוקי דעות בגוש: בנט רוצה אחדות, ליברמן וגולן מתנגדים - ואיזנקוט רוצה ממשלה ומהר
"העדכון הביטחוני" של בנט ונתניהו - כלל שיח פוליטי • לפיד: בנט ואני ממשיכים לעבוד ללא לאות על הקמת ממשלת השינוי בראשות איזנקוט
בנימין נתניהו ונפתלי בנט צילום: Yonatan Sindel/Flash90
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תקדים בגוש איזנקוט: בנט מסכים לכהונת נתניהו כשני ברוטציה
נפתלי בנט הביע הסכמה לכך שבנימין נתניהו יכהן כשני ברוטציה בראשות הממשלה. בכך, בנט הוא ראש המפלגה הראשון בגוש בראשות גדי איזנקוט המביע נכונות לכהונתו של נתניהו כראש ממשלה.
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חילוקי דעות בגוש: בנט רוצה אחדות, ליברמן וגולן מתנגדים - ואיזנקוט רוצה להקים ממשלה ומהר
פגישת ראשי גוש השינוי: כל צד הציג את עמדתו - לא נרשמו הסכמות. בנט קרא לממשלת אחדות, ליברמן וגולן הודיעו שהם מתנגדים. איזנקוט דיבר על כך שחייבים להשביע אותו כראש ממשלה כמה שיותר מהר
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לפיד: בנט ואני ממשיכים לעבוד ללא לאות על הקמת ממשלת השינוי בראשות איזנקוט
ח"כ יאיר לפיד: בנט ואני ממשיכים לעבוד ללא לאות על הקמת ממשלת השינוי בראשות גדי איזנקוט. מטבע הדברים זוהי תקופה שבה כל פגישה, עדכון בטחוני או שיחה מעוררות גלי שמועות וספקולציות. זה לא גורם לנו להסיט את המבט מהמטרה: להקים ממשלה חדשה, טובה ויעילה שתדע להתמודד עם האתגרים הבטחוניים, הכלכליים והמדיניים שישראל ניצבת מולם
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ראשי גוש איזנקוט: רואים עין בעין באשר לדחיפות בכינון ממשלה והחלפת נתניהו
הודעת ראשי גוש איזנקוט לאחר הפגישה: ראשי המפלגות כולם רואים עין בעין באשר לדחיפות בכינונה של ממשלת חירום לאומית בראשות איזנקוט, והחלפתו של נתניהו בלשכת ראש הממשלה - בעדיפות עליונה ובהקדם
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הוועדה המסדרת בכנסת הקימה ועדות מיוחדות לביטול חוקי הרפורמה המשפטית וחוק התקשורת
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יאיר גולן אחרי פגישת ראשי הגוש: חושב שאנחנו מתואמים ורוצים להקים ממשלה טובה, הכל יהיה בסדר
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ראשי גוש איזנקוט נפגשו לאחר השיחה בין נתניהו לבנט
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סביבת בנט לאחר הפגישה עם נתניהו: זומן לעדכון ביטחוני, הוא לא ישב תחת נתניהו
סביבת בנט לאחר הפגישה עם נתניהו: בנט זומן לעדכון ביטחוני, הוא לא ישב תחת נתניהו. מבחינת בנט תחריש אחדות רלוונטי רק אם גדי ראשון ברוטציה, בנט כבר אמר את זה לגדי ולכל ראשי הגוש הוא לא הפתיע אף אחד. בנט פועל להביא ממשלה ציונית טובה. המהלכים שלו משאירים את כל האפשרויות פתוחות, בניגוד לאחרים שרק סוגרים אופציות.
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פרסום ראשון: פגישת העדכון הביטחוני של בנט - נתניהו כללה שיח פוליטי
פרסום ראשון: פגישת העדכון הביטחוני של בנט - נתניהו כללה שיח פוליטי. בשתי הלשכות בחרו שלא להגיב
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אחרי קרוב לשלוש שעות: הסתיימה פגישת בנט-נתניהו
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הצעת חוק נוספת של הליכוד אושרה בטרומית: איסור הפרעה להנחת תפילין במרחב הציבורי ובמוסדות חינוך
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הצעת החוק של הליכוד אושרה בטרומית: שלילת זכויות מחבר כנסת בגין אי-הכרה בחמאס כארגון טרור
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"ישר!": "גוש השינוי לא ישתתף בהצבעות על הצעות החוק של הליכוד"
מפלגת "ישר!": "לא נשתתף בהצגות של הליכוד. כל הצעה שלהם היום היא הטרלה מביכה ובגדר טריקים ושטיקים. לאחר שאישרנו בקריאה טרומית את ביטול חוקי ההפיכה, מפלגות גוש השינוי לא ישתתפו בהצבעות על הצעות החוק של הליכוד, וחברי הכנסת מטעמן יצאו מהמליאה בזמן ההצבעות"
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פרסום ראשון: בנט לא עדכן את איזנקוט לפני הפגישה עם נתניהו
פרסום ראשון: יו"ר "ביחד" נפתלי בנט לא עדכן את יו"ר "ישר!" גדי איזנקוט לפני הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו
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החרדים מגישים הצעת חוק לביטול הסנקציות
יו"ר יהדות התורה יעקב אשר יוזם מהלך שימנע מפקידים לשלול הטבות מאזרחים ללא הסמכה מפורשת בחוק. הצעת החוק נועדה למנוע מפקידי ממשלה להשתמש בשלילת הטבות כלכליות וסוציאליות כאמצעי ענישה או אכיפה, ללא הסמכה מפורשת בחוק. על פי ההצעה, שלילת הטבות או התנייתן מטעמים שאינם קשורים ישירות לזכאות להן, תתאפשר רק מכוח חקיקה מפורשת של הכנסת.
ח"כ יעקב אשר מסר: "לא ייתכן שפקיד כזה או אחר יחליט על דעת עצמו להעניש אזרחים באמצעות שלילת זכויות והטבות. סמכות שלטונית אינה רישיון להעניש אזרחים על פי השקפת עולמו או שיקול דעתו של פקיד. אם המדינה מבקשת להטיל סנקציה על אזרח, עליה לעשות זאת בחקיקה מפורשת".
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החוק לביטול השינויים בוועדה לבחירת שופטים עבר בקריאה טרומית
החוק לביטול השינויים בוועדה לבחירת השופטים עבר בקריאה טרומית
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ראשי גוש השינוי צפויים להיפגש בכנסת היום ב-13:30
ראשי גוש השינוי צפויים להיפגש היום ב-13:30
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אריה דרעי לח"כ אלישע מדן: "חזק ואמץ"
יו"ר ש"ס, אריה דרעי, שוחח טלפונית עם חבר הכנסת אלישע מדן. במהלך השיחה אמר דרעי למדן : "אלישע, חזק ואמץ. אתה עושה את הצעד הגדול שלך ואני עושה את הצעד שלי. תמשיך כך".
תגובות2 2 תגובות
גדי שומע?53 +12=65 לפיד לא יצטרף זה 61 ......בוקר טוב גדי
זה הסוף הפוליטי של בנט הוא כמו גנץ