יו"ר יהדות התורה יעקב אשר יוזם מהלך שימנע מפקידים לשלול הטבות מאזרחים ללא הסמכה מפורשת בחוק. הצעת החוק נועדה למנוע מפקידי ממשלה להשתמש בשלילת הטבות כלכליות וסוציאליות כאמצעי ענישה או אכיפה, ללא הסמכה מפורשת בחוק. על פי ההצעה, שלילת הטבות או התנייתן מטעמים שאינם קשורים ישירות לזכאות להן, תתאפשר רק מכוח חקיקה מפורשת של הכנסת.

ח"כ יעקב אשר מסר: "לא ייתכן שפקיד כזה או אחר יחליט על דעת עצמו להעניש אזרחים באמצעות שלילת זכויות והטבות. סמכות שלטונית אינה רישיון להעניש אזרחים על פי השקפת עולמו או שיקול דעתו של פקיד. אם המדינה מבקשת להטיל סנקציה על אזרח, עליה לעשות זאת בחקיקה מפורשת".