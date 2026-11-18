יש רגעים שבהם נדרש לעצור את הרעש הפוליטי, להתעלם מההכפשות של גורמי האופוזיציה כנגד נתניהו וממשלתו, ולהתבונן במציאות הכלכלית כפי שהיא משתקפת בנתונים הרשמיים. הנתונים שפורסמו השבוע מציגים תמונת מצב מרשימה של המשק הישראלי בסיומן של כמעט ארבע שנות כהונה של הממשלה ה-37 בראשות בנימין נתניהו: צמיחה של 8% בקצב שנתי ברבעון השלישי, אינפלציה נמוכה של כ-1.1%, שיעור אבטלה נמוך, השקעות זרות בהיקפי שיא והתאוששות בולטת ביצוא ובפעילות העסקית. מספרים אלו אינם רק סטטיסטיקה יבשה; הם מבטאים את יכולתה של ישראל לשמור על כלכלה מתפקדת, חדשנית ומושכת השקעות, גם לאחר תקופה ביטחונית מהמורכבות בתולדותיה ובסיום מערכת בחירות קשה עמוסה הסתה ושקרים. >>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

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צמיחה של 8% - המשק הישראלי חוזר להתרחב על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המשק הישראלי צמח ברבעון השלישי של 2026 בקצב שנתי מרשים של 8%, נתון המעיד על התאוששות רחבה בפעילות הכלכלית. צמיחה זו נשענת על עלייה בצריכה הפרטית, גידול בהשקעות בנכסים קבועים, התרחבות היצוא וחזרה הדרגתית של המגזר העסקי לשגרה. גם תחזית בנק ישראל לצמיחה שנתית של 5.6% בשנת 2026 מאשרת מגמה זו. אמנם חלק מהצמיחה הרשמית נובע מפעילות ייצור בחו"ל של חברות ישראליות, בעיקר סביב אנבידיה, אך גם בניכוי רכיב זה הצמיחה המקומית עומדת על כ-4% בקצב שנתי, עדות ברורה למשק דינמי וצומח. אינפלציה נמוכה - הישג משמעותי למשקי הבית, הישג בולט נוסף הוא התמתנות האינפלציה לרמה שנתית של כ-1.1% באוקטובר 2026, עמוק בתוך יעד יציבות המחירים של בנק ישראל (1%–3%). עבור משקי הבית והעסקים, מדובר בבלימת שחיקת כוח הקנייה, ביציבות מחירים וביכולת תכנון תקציבית טובה יותר. השילוב בין צמיחה מואצת לאינפלציה מרוסנת הוא היעד האופטימלי של כל מדיניות מקרו-כלכלית, והוא אף מרחיב את מרחב התמרון של בנק ישראל בכל הנוגע להפחתת ריבית בעתיד.

השקעות זרות - העולם ממשיך להאמין בישראל: נתוני הכלכלן הראשי במשרד האוצר מלמדים כי בשנת 2025 הגיעו ההשקעות הזרות הישירות בישראל לשיא היסטורי של כ-26.2 מיליארד דולר – זינוק של כ-78% לעומת השנה שקדמה לה. מגמה זו נמשכה גם ברבעון הראשון של 2026, עם השקעות בהיקף חריג של כ-14.1 מיליארד דולר. למרות המלחמה והביקורת הבינלאומית, משקיעים גלובליים ממשיכים לזהות בישראל מוקד של מצוינות טכנולוגית, בעיקר בתחומי ההייטק, הסייבר, התוכנה והבינה המלאכותית, ולהביע אמון מוצק בכלכלה הישראלית. שוק העבודה - אבטלה נמוכה למרות הקשיים, שיעור האבטלה הרחב נותר יציב ברמה נמוכה של כ-3%–3.3%. אף שיש לקחת בחשבון את השפעת גיוסי המילואים הממושכים והמחסור בעובדים זרים ופלסטינים בענפים מסוימים, עצם השמירה על תעסוקה מלאה כמעט מעידה על חוסנו של המגזר העסקי ועל כושר ההסתגלות הגבוה של העובדים והמעסיקים בישראל. ההשוואה הבינלאומית - ישראל בולטת מול מדינות ה-OECD: במבט השוואתי מול הכלכלות המפותחות, הישגי ישראל בולטים אף יותר. ברבעון השני של 2026 רשמה ישראל צמיחה רבעונית של 3.6%, לעומת ממוצע של כ-0.5% בלבד במדינות ה-OECD וכ-0.3% במדינות ה-G7. במקביל, בעוד שבמדינות רבות בעולם המערבי האינפלציה נותרה גבוהה, ישראל הצליחה להחזיר אותה לתחתית תחום היעד. שילוב זה מציב את ישראל בעמדת יתרון אסטרטגית וממחיש את כושר התחרות שלה בכלכלה הגלובלית.