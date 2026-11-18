לבנון היא מדינה בהמתנה. היא ממתינה להתפתחויות הפוליטיות בישראל לאחר הבחירות, היא ממתינה להכרעה בעימות בין ארצות הברית לאיראן, ובעיקר היא ממתינה להחלטה בינלאומית על היום שאחרי יוניפי"ל. בינתיים, היא ממשיכה להביע נכונות לקדם את המשא ומתן הישיר עם ישראל, אבל מתקשה להתקדם כל עוד המערכה האזורית נותרת ללא הכרעה וכל עוד נמשך מצב של "לא מלחמה ולא שלום".

הימים האחרונים ממחישים עד כמה לבנון הפכה לזירה שבה מעצמות ומדינות אזוריות מנסות לעצב את המציאות הבאה. שלושה ביקורים בולטים נערכו בביירות: ביקורו של בנו של נשיא טורקיה, בילאל ארדואן, ביקורו של השליח הסעודי יזיד בן פרחאן, וביקורו של שגריר ארצות הברית באו"ם, מייק וולץ. לכל אחד מהביקורים משמעות משלו, אבל לכולם מכנה משותף: המאבק על עתידה של לבנון ועל חיזוק מוסדות המדינה מול ההשפעה האיראנית והכוח העצמאי של חיזבאללה.

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סעודיה חוזרת לתמונה ביקורו של השליח הסעודי יזיד בן פרחאן נועד להבהיר שריאד אינה מוותרת על הזירה הלבנונית. אחרי תקופה שבה נדמה היה שסעודיה צמצמה את מעורבותה, היא מאותתת על חזרה למעורבות פוליטית, ואולי גם כלכלית. המסר הסעודי הוא שלבנון יכולה לקבל תמיכה וסיוע, אבל התנאי המרכזי הוא שהמדינה הלבנונית תכריע בשאלת הריבונות והנשק, ובראש ובראשונה בסוגיית הנשק של חיזבאללה. גם הביקור הטורקי של בילאל ארדואן מבטא את העניין הגובר של אנקרה בלבנון, במוסדותיה ובמערכת הפוליטית שלה.

מייק וולץ עם ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם, ארכיון צילום: ASSOCIATED PRESS

המאבק על היום שאחרי יוניפי"ל

הביקור החשוב ביותר מבחינה ביטחונית הוא ביקורו של מייק וולץ. ארצות הברית מבקשת לבחון את החלופות לכוח יוניפי"ל, שמנדט הפעילות שלו יסתיים ב-31 בדצמבר 2026. לאחר מכן יחל תהליך נסיגה הדרגתי שאמור להסתיים במהלך 2027. בלבנון גובר החשש מפני ואקום ביטחוני בדרום המדינה.

במשך עשרות שנים שימש יוניפי"ל גורם בינלאומי נוכח באזור, גם אם לא הצליח למנוע את התבססות חיזבאללה ואת בניית התשתיות הצבאיות שלו. כעת מתגלעת מחלוקת מהותית בין וושינגטון לביירות בשאלה מי יחליף אותו ומה יהיו סמכויותיו. ארצות הברית מחפשת מנגנון אפקטיבי, שיוכל לפעול במסגרת הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, לסייע ביישומו ולפקח על פירוק התשתיות הצבאיות של חיזבאללה. על הפרק עומדות גם אפשרויות מצומצמות יותר מיוניפי"ל, לרבות מנגנון משקיפים בינלאומי.

לבנון, מנגד, דורשת נוכחות בינלאומית בחסות מועצת הביטחון, שתפעל מכוח החלטה 1701, תפקח על יישום ההסכמות, תסייע לצבא הלבנוני ותבטיח גם פיקוח על הפעילות הישראלית. בביירות חוששים ממנגנון עצמאי שאינו כפוף לאו"ם ושעלול לפעול ללא מסגרת משפטית בינלאומית מוסכמת לבנון מתנגדת לאופציית המשקיפים המוכרת בסיני – הרי בין ישראל ללבנון אין הסכם שלום, וחשוב מכך – ישראל טרם נסוגה מלבנון ואיננה ראויה לפרס מדיני.

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אחת מנקודות המחלוקת הרגישות ביותר היא סוגיית החיפושים בבתים בדרום לבנון. חיזבאללה מתנגד בתוקף לכל ניסיון לערוך חיפושים בבתים פרטיים, ובוודאי למנגנון בינלאומי שיוכל לפעול במסגרת הסכם שמטרתו לפרק את תשתיות הארגון. מבחינת ישראל, זו בדיוק נקודת המבחן. גורם ישראלי בכיר טוען כי כמחצית מהבתים בדרום לבנון קשורים בדרך זו או אחרת לתשתיות הצבאיות של חיזבאללה – מנהרות, עמדות, מחסני נשק ותשתיות תת-קרקעיות. מדובר בטענה ישראלית שממחישה את עומק המחלוקת על סמכויות הפיקוח ועל יכולתו של מנגנון בינלאומי להגיע גם לתשתיות המצויות בתוך מרחב אזרחי. ישראל אינה מעוניינת להסתפק בעוד כוח בינלאומי שיתעד הפרות וידווח עליהן. היא דורשת מנגנון שבקצה שלו תהיה תוצאה ממשית: פירוק התשתיות הצבאיות של חיזבאללה.

ואיראן? לבנון היא חלק ממשוואת המיקוח עד כמה לבנון אינה אדון לגורלה אפשר היה לראות גם בשיחה שקיים יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, עם יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי. קאליבאף הבהיר כי מבחינת טהראן לא ניתן יהיה להשיג רגיעה אזורית ללא סיום המלחמה בלבנון והשבת הריבונות הלבנונית על כל שטחה. הדברים משתלבים בדרישות האיראניות במסגרת המגעים עם ארצות הברית, שבהן הפסקת המלחמה בלבנון והפסקת התקיפות הישראליות הן חלק מהתנאים שהציבה טהראן. כלומר, איראן ממשיכה להתייחס ללבנון כחלק בלתי נפרד ממשוואת המשא ומתן שלה מול וושינגטון.

במילים אחרות, גם כאשר לבנון מבקשת לנהל מסלול מדיני עצמאי מול ישראל, היא עדיין עלולה למצוא את עצמה בתוך עסקה אזורית שבה אין לה שליטה מלאה. וזו למעשה הטרגדיה הלבנונית: לבנון ממתינה להכרעה באיראן, ממתינה להתפתחויות הפוליטיות בישראל, ממתינה להחלטה אמריקאית על מנגנון ביטחוני חדש בדרום, וממתינה לראות אם סעודיה תחזור להשקיע בה.