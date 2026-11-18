שר הביטחון ישראל כ"ץ: "כפי שהבהרנו: ישראל לא תיסוג מהקווים הנוכחיים של אזורי הביטחון ולא תיערך בהם מחדש, לפני פירוק החמאס ופירוז עזה, פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת כל האיומים הג׳יהאדיסטים מסוריה. מעבר לכך: במקרה של התלקחות הזירות, צה"ל ערוך לתמרון ולכיבוש שטחים נוספים, תוך פינוי התושבים והרס תשתיות הטרור במקום והפיכתם לחלק מאזורי הביטחון הקבועים של ישראל בצפון ובדרום. הבטחנו להגן על תושבי ישראל - וכך בדיוק נעשה" (ינון שלום יתח)