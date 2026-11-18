דיווח: איראן הקשיחה את עמדתה במשא ומתן| עדכונים שוטפים
איראן תקפה בסיס אמריקני בבחריין • חשד לרצח: גבר נורה למוות בדלית אל כרמל, שניים נוספים נפצעו נפצעו קל • אוסטרליה הטילה סנקציות על אזרחים וארגונים ישראלים
חדשות בזמן אמת, 18.11.2026: כל החדשות המרכזיות של היום, עדכונים שוטפים ועיקרי הכותרות.
על סדר היום: איראן תקפה בסיס אמריקני בבחריין, גבר נרצח ושניים נוספים נפצעו בדלית אל כרמל, אוסטרליה הטילה סנקציות על אזרחים וארגונים ישראלים.
ציר הזמן
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נעצר והועבר לחקירת שב"כ אדם החשוד במעורבות בפיגוע בפאתי יריחו בליל יום שני. החקירה נמשכת
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דיווח בניו יורק טיימס: טהרן הקשיחה את עמדתה במשא ומתן - בעקבות המפלה הרפובליקנית בבחירות האמצע, וגיבשה תוכניות להסלמה (נטלי הוויט)
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שר הביטחון ישראל כ"ץ: "כפי שהבהרנו: ישראל לא תיסוג מהקווים הנוכחיים של אזורי הביטחון ולא תיערך בהם מחדש, לפני פירוק החמאס ופירוז עזה, פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת כל האיומים הג׳יהאדיסטים מסוריה. מעבר לכך: במקרה של התלקחות הזירות, צה"ל ערוך לתמרון ולכיבוש שטחים נוספים, תוך פינוי התושבים והרס תשתיות הטרור במקום והפיכתם לחלק מאזורי הביטחון הקבועים של ישראל בצפון ובדרום. הבטחנו להגן על תושבי ישראל - וכך בדיוק נעשה" (ינון שלום יתח)
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כוחות צה"ל ומשטרה סיכלו הברחה של כלי חמישה כלי נשק מסוג אקדחי גלוק ומחסניות תואמות בגבול ירדן (ינון שלום יתח)
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צבא איראן: תקפנו, באמצעות כטב”מים, מערכות הגנה אווירית מסוג פטריוט, משגרי טילים וכטב"מים אמריקאיים בבסיס עלי א-סאלם שבכווית. (שרה עבד אל-רוחמן)
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צה"ל: פיקוד העורף יערוך תרגיל חירום במרחב אשקלון. במהלכו יישמעו הדי פיצוצים ותורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כוחות ההצלה וכלי רכב במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני (ינון שלום יתח)
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אוסטרליה הטילה סנקציות על שלושה ישראלים וארבעה ארגונים הקשורים לפעילות ולבנייה ביהודה ושומרון. האישים הם: דניאלה וייס, איתמר יהודה לוי ואליאב ליבי. ארבעת הארגונים שעליהם הוטלו הסנקציות: אמנה, תנועת נחלה, השומר יו"ש וחברת אייל הרי יהודה בע"מ (גיא עזריאל)
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חשד לרצח: גבר נורה למוות הלילה בדלית אל כרמל. שניים נוספים נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, הרקע פלילי. שוטרי תחנת נשר פתחו בחקירה (לי עייש)
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כווית: פועלים ליירוט מתקפת כטב"מים (נטלי הוויט)
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