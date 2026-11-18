מאמן נבחרת ישראל בכדורגל רן בן שמעון שוחח אמש לאחר המשחק עם יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ וסגנו מורן מאירי והודיע להם כי הוא מבקש לסיים את תפקידו, כך מתפרסם הבוקר (רביעי).

יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, עדכן: "מאמן נבחרת ישראל ביקש להשתחרר מתפקידו בשיחה שניהל אמש אתי ועם סגני מורן מאירי. רן בן שמעון הגיע למסקנה שכדי לאפשר לנבחרת לצאת לדרך חדשה באווירה טובה יותר, נכון יהיה לסיים את ההתקשרות אתו. אני מודה לרן על השקעתו ותרומתו לנבחרת ומאחל לו הצלחה בהמשך הדרך. אני יודע היטב עד כמה רצה להצליח המטרה שלנו, ואעשה את כל המאמצים ביחד עם חברי וחברותיי להנהלת ההתאחדות כדי שתתממש, נותרה העפלה ליורו 2028".

בן שמעון התייחס בעצמו להחלטה: "לעמוד בראש הצוות המקצועי של נבחרת ישראל זאת זכות גדולה, שמביאה עמה אחריות אדירה. הייתי מחויב לנבחרת וליעדים הברורים שהוצבו לי ועשיתי לילות כימים לטובת הצלחתה. עם זאת, בתקופה האחרונה נוצרה מציאות שלא מאפשרת לי להמשיך למלא את התפקיד באופן האפקטיבי והראוי לו הנבחרת זקוקה. העומס הרגשי בעקבות האווירה הציבורית מאז ההפסד הכואב לאירלנד, חריג בעוצמתו יש להודות, הקשה עלי להתרכז במה שחשוב כל כך לטובת הצלחה - הכנה מקצועית אופטימלית של השחקנים, בניית תהליך ארוך טווח והשגת התוצאות להן כולנו מייחלים".

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"טובת הכדורגל הישראלי והצלחת הנבחרת עומדות לנגד עיניי תמיד, ומכאן החלטתי לאפשר לנבחרת לצאת לדרך חדשה. אני מבקש להודות לכל מי שהיו אתי במסע הזה, לצוותים השונים של הנבחרת, לשחקנים המוכשרים והמסורים, לאנשי ונשות ההתאחדות לכדורגל וכמובן ליו"ר שינו זוארץ ולסגנו מורן מאירי, שתמיד תמכו והעניקו סביבת עבודה מיטבית. אשאר תמיד אוהד גדול של הנבחרת ואני מתחייב להגיע ולתמוך בה מהיציע במשחק הבית הראשון על אדמת ישראל, במהרה בימינו", סיכם בן שמעון.