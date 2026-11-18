היום צפויים טפטופים - בסופ"ש כבר יהיה חם מהרגיל | התחזית
יהיה מעונן חלקית • בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל • הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר • בהמשך השבוע תחול התחממות הדרגתית
תחזית מזג האוויר: היום (רביעי), יהיה מעונן חלקית. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
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מחר, חמישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות רגילות לעונה במרבית האזורים.
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ביום שישי יהיה לרוב בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה במרבית האזורים.
ביום שבת יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 24-14; טבריה 24-16; חיפה 24-17; תל אביב 23-17; ירושלים 19-11; באר שבע 23-12; אילת 27-17.
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