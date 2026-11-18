תחזית מזג האוויר: היום (רביעי), יהיה מעונן חלקית. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

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מחר, חמישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות רגילות לעונה במרבית האזורים.