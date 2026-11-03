בהקשר הפרלמנטרי-מדיני, אופוזיציה היא כלל המפלגות שאינן חברות בקואליציה.
i24NEWS | 03.11.26
אוריה קשת | 29.10.26
ד"ר איתן לסרי | 18.10.26
ד"ר איתן לסרי | 30.09.26
נוה דרומי | 17.07.26
נדב אלימלך | 14.07.26
צוריאל שרון | 30.06.26
אושי דרמן | 20.06.26
נדב אלימלך | 19.05.26
אושי דרמן | 15.05.26
ארי קלמן | 13.05.26
עמיאל ירחי | 12.05.26
נדב אלימלך | 05.05.26
עמיאל ירחי | 26.04.26
עמיאל ירחי | 15.04.26
עמיאל ירחי | 30.03.26
נדב אלימלך | 16.03.26
דניאל רוט אבנרי | 27.02.26
נוה דרומי | 27.02.26
עמיאל ירחי | 25.02.26
נדב אלימלך | 17.02.26
נדב אלימלך | 15.02.26
טל סבג | 10.02.26
עמיאל ירחי | 10.02.26