תחרות שירה שנתית אותה מארגן איגוד השידור האירופי, בה משתתפים תאגידי השידור ברחבי האיחוד ואוסטרליה
רוני שצ'וצ'ינסקי | 14.11.26
דניאל שנפ | 29.10.26
נטלי הוויט | 23.09.26
נטלי הוויט | 17.09.26
נטלי הוויט | 24.08.26
יולי סלומון | 13.08.26
רון צור | 12.08.26
רון צור | 27.07.26
ברק בטש | 01.07.26
דניאל שנפ | 20.05.26
ניצן שימרון | 20.05.26
דניאל שנפ | 19.05.26
סיריל עמר | 17.05.26
i24NEWS | 17.05.26
יולי סלומון | 17.05.26
לי עייש | 17.05.26
i24NEWS | 16.05.26
יולי סלומון | 16.05.26
יולי סלומון | 15.05.26
דניאל שנפ | 15.05.26
ניצן שימרון | 15.05.26
דניאל שנפ | 14.05.26