יכולה להתבטא במגוון דרכים, בין היתר, כמעשים של אלימות פיזית, מינית, התעללות רגשית או כלכלית, המתרחשים או בתא המשפחתי.
לי עייש | 10.11.26
גילה צוקרון גולן | 10.11.26
לי עייש | 31.10.26
לי עייש | 26.10.26
טל סבג | 25.10.26
לי עייש | 25.10.26
לי עייש | 23.10.26
לי עייש | 21.10.26
שלומי הלר | 17.08.26
שלומי הלר | 13.08.26
לי עייש | 08.08.26
i24NEWS | 29.07.26
טל סבג | 20.07.26
שלומי הלר | 16.07.26
i24NEWS | 15.07.26
שלומי הלר | 23.06.26
אלי לוי | 15.06.26
טל סבג | 02.06.26
לי עייש | 01.06.26
גילה צוקרון גולן | 28.05.26
לי עייש | 20.05.26
שלומי הלר | 20.05.26
שלומי הלר | 18.05.26