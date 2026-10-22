בית משפט היושב בהאג שבהולנד ועוסק בבחינת אחריותם של יחידים לפעולות מסוג - השמדת עם, פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה ותוקפנות
גיא פלק | 22.10.26
אלון גל | 09.10.26
i24NEWS | 21.09.26
גיא עזריאל | 24.07.26
דניאל שנפ | 22.07.26
ברק בטש | 24.06.26
ברק בטש | 09.06.26
i24NEWS | 18.05.26
אלון גל | 28.04.26
עמיחי שטיין | 20.04.26
גיא עזריאל | 15.04.26
נטלי הוויט | 14.04.26
רון צור | 14.12.25
ברק בטש | 17.11.25
רון צור | 06.11.25
נטלי הוויט | 08.10.25
i24NEWS | 28.08.25
ברק בטש | 20.08.25
נטלי הוויט | 12.08.25
רון צור | 01.08.25
נטלי הוויט | 01.08.25
ברק בטש | 28.07.25
אואן אלתרמן | 19.07.25
אואן אלתרמן | 11.07.25