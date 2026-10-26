בית חולים ציבורי בבעלותה של חברת אסותא מרכזים רפואיים שבבעלות מכבי שירותי בריאות, הממוקם בעיר אשדוד
סיוון אלקלק מונייר | 26.10.26
סיוון אלקלק מונייר | 03.09.26
טל סבג | 10.08.26
i24NEWS | 15.07.26
סיוון אלקלק מונייר | 08.06.26
סיוון אלקלק מונייר | 19.05.26
סיוון אלקלק מונייר | 12.02.26
ארנולד נטייב | 30.11.25
טל סבג | 12.11.25
i24NEWS | 21.09.25
סיוון אלקלק מונייר | 17.07.25
סיוון אלקלק מונייר | 19.06.25
סיוון אלקלק מונייר | 04.06.25
סיוון אלקלק מונייר | 19.05.25
סיוון אלקלק מונייר | 14.04.25
ארנולד נטייב | 15.01.25
נעמה קדוש | 24.11.24
ארנולד נטייב | 23.09.24
ארנולד נטייב | 24.07.24
ארנולד נטייב | 21.07.24
נעמה קדוש | 12.07.24
נעמה קדוש | 11.07.24
i24NEWS | 07.07.24
ארנולד נטייב | 05.06.24