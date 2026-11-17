מוסד לימודי המספק את האמצעים ללימוד תחום דעת אחד או רבים.
i24NEWS | 17.11.26
דניאל שנפ | 13.11.26
i24NEWS | 25.10.26
לי עייש | 12.10.26
ד"ר איתן לסרי | 09.10.26
גיא פלק | 05.10.26
i24NEWS | 05.10.26
שלומי הלר | 04.10.26
שלומי הלר | 24.09.26
רון צור | 19.09.26
גילה צוקרון גולן | 18.09.26
נוי בן ארצי | 17.09.26
גילה צוקרון גולן | 15.09.26
שני ויצמן | 08.09.26
ארי קלמן | 07.09.26
אוריה קשת | 06.09.26
אוריה קשת | 01.09.26
שני ויצמן | 01.09.26
גילה צוקרון גולן | 01.09.26
שלומי הלר | 31.08.26
שי ישראל | 28.08.26
דנה ירקצ'י | 28.08.26
i24NEWS | 26.08.26
עדי כהן | 24.08.26