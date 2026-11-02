עיר במחוז ירושלים אשר מונה מעל 175,000 תושבים
שלומי הלר | 02.11.26
שלומי הלר | 20.10.26
אבישי גרינצייג | 14.09.26
שלומי הלר | 25.08.26
לי עייש | 21.08.26
שלומי הלר | 18.08.26
שני ויצמן | 18.08.26
לי עייש | 17.08.26
נדב אלימלך | 10.08.26
שלומי הלר | 06.08.26
לי עייש | 03.08.26
שלומי הלר | 02.08.26
ארי קלמן | 19.07.26
שלומי הלר | 06.07.26
נדב אלימלך | 28.06.26
אבישי גרינצייג | 22.06.26
אבישי גרינצייג | 15.06.26
שלומי הלר | 12.06.26
לי עייש | 07.06.26
שלומי הלר | 14.05.26
לי עייש | 20.04.26
שלומי הלר | 10.03.26
מיכל רבינוביץ' | 08.03.26
לי עייש | 02.03.26