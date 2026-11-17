נקראת גם הממלכה המאוחדת. שוכנת מערבת לאירופה. פרשה מהאיחוד האירופי בשנת 2020 לאחר שרוב הצביע במשאל עם בעד יציאה
צבי יחזקאלי | 17.11.26
גיא עזריאל | 17.11.26
נטלי הוויט | 13.11.26
i24NEWS | 12.11.26
נטלי הוויט | 11.11.26
רון צור | 10.11.26
נטלי הוויט | 06.11.26
i24NEWS | 01.11.26
נטלי הוויט | 30.10.26
נטלי הוויט | 29.10.26
אלון גל | 24.10.26
גיא פלק | 20.10.26
i24NEWS | 19.10.26
ד"ר איתן לסרי | 14.10.26
אלון גל | 12.10.26
נטלי הוויט | 11.10.26
נטלי הוויט | 09.10.26
גיא עזריאל | 08.10.26
נטלי הוויט | 07.10.26
יוסי יהושוע | 06.10.26
אלון גל | 06.10.26
i24NEWS | 06.10.26
עמיחי שטיין | 05.10.26