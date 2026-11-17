נדב אלימלך | 17.11.26
עמיחי שטיין | 08.11.26
נוה דרומי | 06.11.26
אבישי גרינצייג | 05.11.26
אבישי גרינצייג | 04.11.26
נדב אלימלך | 03.11.26
ארי קלמן | 01.11.26
אבישי גרינצייג | 29.10.26
גיא עזריאל | 11.10.26
עמיאל ירחי | 08.10.26
טל סבג | 08.10.26
טל סבג | 07.10.26
עמיאל ירחי | 06.10.26
נדב אלימלך | 05.10.26
לי עייש | 26.09.26
עמיאל ירחי | 23.09.26
אבישי גרינצייג | 03.09.26
משה שטיינמץ | 24.08.26
עמיאל ירחי | 23.08.26
גיא עזריאל | 07.08.26
עמיאל ירחי | 29.07.26
נוה דרומי | 10.07.26
אבישי גרינצייג | 10.07.26