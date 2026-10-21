גורמים בליכוד: נתניהו לא שינה את עמדתו לגבי הובלת הממשלה, האתגר הביטחוני הגדול מחייב ממשלת אחדות לאומית

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על רקע המתיחות מול איראן: הרמטכ"ל נועד עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית