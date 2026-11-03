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רביעי | 18 נובמבר
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19:46
רוכב אופנוע בן 18 נפצע באורח בינוני ופונה לביה"ח איכילוב עם חבלה רב מערכתית
19:40
גורמים בליכוד: נתניהו לא שינה את עמדתו לגבי הובלת הממשלה, האתגר הביטחוני הגדול מחייב ממשלת אחדות לאומית
19:20
ראש המודיעין בארה"ב: השיבושים במערכות - בשל עדכונים טכניים ולא מתקפה
18:39
על רקע המתיחות מול איראן: הרמטכ"ל נועד עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית
18:10
נשיא המדינה בהצהרה חריגה בזירת הרצח בכפר מנדא: "חייבים לשבור לפושעים את העצמות"
17:50
חברי בית הנבחרים הדמוקרטים בחרו בחכים ג'פריס כמועמדם לתפקיד יו"ר בית הנבחרים
17:19
51 מתגייסות צפויות להתחיל את הכשרתו בחיל השריון בבסיס חיון
17:11
לפיד: בנט ואני ממשיכים לעבוד ללא לאות על הקמת ממשלת השינוי בראשות איזנקוט
19:46
רוכב אופנוע בן 18 נפצע באורח בינוני ופונה לביה"ח איכילוב עם חבלה רב מערכתית
19:40
גורמים בליכוד: נתניהו לא שינה את עמדתו לגבי הובלת הממשלה, האתגר הביטחוני הגדול מחייב ממשלת אחדות לאומית
19:20
ראש המודיעין בארה"ב: השיבושים במערכות - בשל עדכונים טכניים ולא מתקפה
18:39
על רקע המתיחות מול איראן: הרמטכ"ל נועד עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית
18:10
נשיא המדינה בהצהרה חריגה בזירת הרצח בכפר מנדא: "חייבים לשבור לפושעים את העצמות"
17:50
חברי בית הנבחרים הדמוקרטים בחרו בחכים ג'פריס כמועמדם לתפקיד יו"ר בית הנבחרים
17:19
51 מתגייסות צפויות להתחיל את הכשרתו בחיל השריון בבסיס חיון
17:11
לפיד: בנט ואני ממשיכים לעבוד ללא לאות על הקמת ממשלת השינוי בראשות איזנקוט
i24NEWS
תגיות
הפועל תל אביב
הפועל תל אביב
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