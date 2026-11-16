מי שמתו במלחמה או בתאונה, או נרצחו
נטלי הוויט | 16.11.26
אוריה קשת | 11.10.26
טל סבג | 07.10.26
טל סבג | 29.09.26
גיא עזריאל | 18.09.26
אוריה קשת | 18.09.26
i24NEWS | 30.08.26
אוריה קשת | 10.08.26
לי עייש | 21.07.26
טל סבג | 28.06.26
לי עייש | 24.06.26
לי עייש | 12.06.26
טל סבג | 01.06.26
לי עייש | 29.05.26
מילה סביטלמן | 24.05.26
i24NEWS | 03.05.26
לי עייש | 20.04.26
אוריה קשת | 06.04.26
גיא עזריאל | 28.03.26
אוריה קשת | 26.03.26
לי עייש | 26.03.26
רון צור | 11.02.26
אוריה קשת | 04.02.26
לינה עבד | 03.02.26