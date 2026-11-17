הכוכבים כבר מתכוננים: הצצה ראשונה לפסטיגל 2026 - וכמה יעלה לכם כרטיס?
מאחורי הקלעים כבר עובדים על השירים, הריקודים והתלבושות לקראת מופע חנוכה הגדול, שיכלול השנה גם מסר נגד חרמות • בדקנו מה מחכה לילדים על הבמה, כמה יעלה כרטיס במחיר מלא ואיפה אפשר להשיג הנחות משמעותיות
חנוכה מתקרב בצעדי ענק, וההכנות מאחורי הקלעים כבר בשיאן. הבוקר נפתחו הדלתות להצצה הראשונה של הפסטיגל עם כל הכוכבים הגדולים, ונוי בן ארצי הייתה שם כדי להביא לנו את כל מה שמחכה על הבמה - וגם לבדוק כמה התענוג הזה יעלה להורים.
כבכל שנה בשבועות שלפני חג האורים הכוכבים מתכנסים, התלבושות נשלפות, הרקדנים מתחילים להתחמם, והבמה מתמלאת חיים. על הבמה הם עוד לא מול הקהל, אבל מאחורי הקלעים כבר נכנסים לדמויות, מתרגלים את הכוריאוגרפיה ומתחילים לחבר את כל החלקים למופע אחד גדול - הפסטיגל. לצד השירים, הריקודים והכוכבים הגדולים השנה ילדי הפסטיגל לוקחים חלק גם בהעברת מסר חשוב במיוחד נגד חרמות.
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וגם השנה הבילוי המשפחתי האהוב צפוי לעלות להורים לא מעט - מחיר כרטיס מלא לפסטיגל 2026 ינוע בין 139 ל-199 שקלים. עם זאת, מועדוני הצרכנות מציעים מחירים מוזלים יותר - דרך מועדון חבר המחירים יורדים לבין 25 ל-69 שקלים ובמפעל הפיס המחירים ינועו בין 79 ל-129 שקלים.
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