חנוכה מתקרב בצעדי ענק, וההכנות מאחורי הקלעים כבר בשיאן. הבוקר נפתחו הדלתות להצצה הראשונה של הפסטיגל עם כל הכוכבים הגדולים, ונוי בן ארצי הייתה שם כדי להביא לנו את כל מה שמחכה על הבמה - וגם לבדוק כמה התענוג הזה יעלה להורים. >>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הצצה ראשונה לפסטיגל: כל הכוכבים הגדולים מאחורי הקלעים – וכמה זה יעלה להורים?

כבכל שנה בשבועות שלפני חג האורים הכוכבים מתכנסים, התלבושות נשלפות, הרקדנים מתחילים להתחמם, והבמה מתמלאת חיים. על הבמה הם עוד לא מול הקהל, אבל מאחורי הקלעים כבר נכנסים לדמויות, מתרגלים את הכוריאוגרפיה ומתחילים לחבר את כל החלקים למופע אחד גדול - הפסטיגל. לצד השירים, הריקודים והכוכבים הגדולים השנה ילדי הפסטיגל לוקחים חלק גם בהעברת מסר חשוב במיוחד נגד חרמות.