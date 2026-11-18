שגיא דקל חן מניר עוז, ששב משבי חמאס, יוציא אלבום שכולל תשעה שירים שנוצרו בזמן שהותו בשבי, כך מתפרסם הבוקר (רביעי). במסגרת מהלך משותף של מנהלת תקומה, משרד התרבות והספורט, החברה למתנ"סים ומפעל הפיס, יוענקו מענקים ליוצרים מקומיים בשישה תחומי אמנות ולתוכניות ליווי מקצועיות. בין מקבלי המענקים נמצאים גם תובל חיים, אחיו של יותם חיים שנחטף לעזה ונהרג בשוגג מירי כוחות צה"ל, שייצור אלבום העוסק בהתמודדות עם האובדן; הזמרת חגית יאסו משדרות; האמנית זיוה ילין מבארי; והבמאית והמחזאית אילנית סוויסה מכפר עזה. >>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

פסטיבל ישראל 2026 בניר עוז: שגיא דקל חן מופיע עם שיריו

מנהלת תקומה, משרד התרבות והספורט, החברה למתנ"סים ומפעל הפיס הודיעו על חלוקת המענקים במסגרת מהלך משותף לחיזוק היצירה המקומית בחבל תקומה, בהשקעה כוללת של כ-7.5 מיליון שקלים מתקציב מנהלת תקומה. המהלך נועד לאפשר לאמנים עצמאיים המתגוררים בעוטף לפתח יצירות חדשות, לחזק את הקשר בין אמנות לקהילה ולסייע בבניית תשתית תרבותית מקומית ובת-קיימא.

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במסגרת המהלך יוענקו מענקים ליוצרות וליוצרים עצמאיים ומקצועיים בשישה תחומים: תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, אמנות חזותית וספרות. המענקים מיועדים לפיתוח יצירות חדשות שיוצגו בפני הקהילה המקומית. לקריאה נוספת עם שירים שכתב בשבי: שגיא דקל חן מופיע לראשונה בניר עוז | טל סבג

תיעוד מטריד: תושבי רהט נסעו ברכב חבושי כיפות - ונכנסו לקיבוץ בעוטף ללא בידוק | צפו | טל סבג

בלונים עם "אמצעי החשוד כ-GPS" אותרו בעוטף עזה | טל סבג מאביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה, נמסר: "השיקום של חבל תקומה אינו מסתכם בבנייה מחדש של בתים ותשתיות. אנחנו רוצים לבנות כאן חבל שטוב לחיות בו, ליצור בו ולצמוח בו, ותרבות ויצירה הן חלק בלתי נפרד מהמשימה הזו. תוכניות המאיץ נועדו לתת ליוצרות וליוצרים המקומיים את הכלים, הליווי והחיבורים שיאפשרו להם להפוך כישרון ויצירה לעשייה מקצועית ובת־קיימא. מבחינתנו, ההשקעה ביוצרים שצומחים מתוך החבל היא השקעה בקהילה, בזהות המקומית ובעתיד של האזור כולו".