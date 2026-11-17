אחרי פרישת המנכ"ל: אנבידיה עוקפת את התחזיות עם שיא של 115.8 מיליארד דולר
ענקית השבבים עקפה את הציפיות בשורת ההכנסות והרווח הנקי בדו"ח הראשון מאז התפטרות ג'נסן הואנג בעקבות הפרשה • הואנג הצהיר כי ישמח לחזור אם הדירקטוריון יקבע שזה "לטובת בעלי המניות וארה"ב"
ענקית השבבים אנבידיה פרסמה הערב (שלישי) את דו"חותיה הרבעוניים הראשונים מאז התפטרותו הפתאומית של המנכ"ל והמייסד ג'נסן הואנג ביום חמישי האחרון, והציגה רבעון נוסף של מכירות שיא.
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החברה דיווחה על הכנסות של 115.8 מיליארד דולר, נתון הגבוה ב-6.3% מתחזיות האנליסטים בסקר FactSet שעמדו על 108.9 מיליארד דולר, בעוד הרווח הנקי טיפס ל-65.3 מיליארד דולר ועקף אף הוא את הציפיות. בעקבות התוצאות, מניית החברה עלתה ביותר מ-2% במסחר המאוחר.
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למרות הנתונים החזקים, עיני המשקיעים נשואות בעיקר לעתידה של החברה ולמנכ"לית הזמנית קולט קרס, שמילאה עד כה את תפקיד סמנכ"לית הכספים ונכנסה לתפקידה החדש לאחר שהואנג פרש בעקבות חשיפת רומנים שניהל עם מספר נשים, אחת מהן עובדת החברה והשנייה בכירה לשעבר בחברת מרכזי הנתונים הסינגפורית Megaspeed, שגורמים אמריקניים חושדים כי היא סוכנת מודיעין סינית.
בחודש האחרון איבדה מניית אנבידיה 30% מערכה ושווי השוק שלה ירד מיותר מ-5 טריליון דולר בתחילת אוקטובר ל-3.7 טריליון דולר כיום, מה שהוביל לאובדן תואר החברה הציבורית בעלת השווי הגבוה בעולם לטובת אפל.
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בתוך כך, הואנג עצמו מסר בהודעה כי "יתכבד" לשוב לתפקיד המנכ"ל אם הדירקטוריון יקבע שהדבר יהיה "לטובת בעלי המניות שלנו, העובדים שלנו, החברה וארה"ב", אף שגורם המעורה בהלך הרוח בדירקטוריון מסר מוקדם יותר לוול סטריט ג'ורנל כי החזרתו אינה נשקלת.
מוקדם יותר היום הודיע הדירקטוריון על הקמת ועדה חדשה לפיקוח על מדיניות הביטחון הלאומי של אנבידיה ועמידתה בבקרות היצוא של ארה"ב, ובמקביל עדכנו מחוקקים היום כי הואנג והיועץ המשפטי של החברה, טים טיטר, הסכימו לתדרך שלוש ועדות בבית הנבחרים בתחילת דצמבר על רקע החקירות הפדרליות והקריאות בקונגרס לבחון את יצוא השבבים לאסיה.
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