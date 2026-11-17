ענקית השבבים אנבידיה פרסמה הערב (שלישי) את דו"חותיה הרבעוניים הראשונים מאז התפטרותו הפתאומית של המנכ"ל והמייסד ג'נסן הואנג ביום חמישי האחרון, והציגה רבעון נוסף של מכירות שיא. >>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<< החברה דיווחה על הכנסות של 115.8 מיליארד דולר, נתון הגבוה ב-6.3% מתחזיות האנליסטים בסקר FactSet שעמדו על 108.9 מיליארד דולר, בעוד הרווח הנקי טיפס ל-65.3 מיליארד דולר ועקף אף הוא את הציפיות. בעקבות התוצאות, מניית החברה עלתה ביותר מ-2% במסחר המאוחר.

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למרות הנתונים החזקים, עיני המשקיעים נשואות בעיקר לעתידה של החברה ולמנכ"לית הזמנית קולט קרס, שמילאה עד כה את תפקיד סמנכ"לית הכספים ונכנסה לתפקידה החדש לאחר שהואנג פרש בעקבות חשיפת רומנים שניהל עם מספר נשים, אחת מהן עובדת החברה והשנייה בכירה לשעבר בחברת מרכזי הנתונים הסינגפורית Megaspeed, שגורמים אמריקניים חושדים כי היא סוכנת מודיעין סינית. בחודש האחרון איבדה מניית אנבידיה 30% מערכה ושווי השוק שלה ירד מיותר מ-5 טריליון דולר בתחילת אוקטובר ל-3.7 טריליון דולר כיום, מה שהוביל לאובדן תואר החברה הציבורית בעלת השווי הגבוה בעולם לטובת אפל.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וג'נסן הואנג, ארכיון צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson