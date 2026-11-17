עם 80 מיליון לקוחות בעולם: הכירו את רבולוט, הבנק החדש שמגיע לישראל
אחרי שקיבלה רישיון מותנה מבנק ישראל, ענקית הפינטק הבריטית נערכת לפתוח שעריה בעוד כשנה • כך היא צמחה לשווי גבוה מבנקים ותיקים באירופה – והאם תצליח לשבור את הריכוזיות המקומית?
בנק ישראל הודיע בשבוע שעבר על מתן רישיון מותנה לענקית הפיננסים הבריטית "רבולוט" להקמת בנק חדש בישראל, זאת בזמן שרק השבוע החלו הבנקים הגדולים לפרסם את דו"חותיהם לרבעון השלישי וממשיכים להציג רווחים שוברי שיאים.
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על פי הערכות בנק ישראל, לאחר תהליך של כשנה שבמהלכו הציגה החברה תוכנית עסקית, רבולוט נכנסת כעת לשלב ההיערכות התפעולית והעמידה בדרישות הרגולציה הצפוי להימשך עד שנה, שלאחריו תפתח את שעריה ותציע לציבור שירותי תשלומים, העברות כספים לחו"ל, חשבונות עובר ושב ופיקדונות.
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רבולוט, שנוסדה בבריטניה בשנת 2015 על ידי ניקולאי סטורונסקי, צמחה לאחת מחברות הפינטק הגדולות בעולם עם למעלה מ-80 מיליון לקוחות ביותר מ-40 מדינות, ושווי העולה על זה של כמה מהבנקים הוותיקים והגדולים באירופה, בהם ברקליס.
את תשתית הפעילות בישראל החלה החברה להקים כבר לפני כשלוש שנים, כאשר בראש הפעילות המקומית עומדים המנכ"ל אורי נתן, לשעבר מנכ"ל פפר של בנק לאומי, ויושב הראש ד"ר שמואל בן צבי, לשעבר יו"ר בנק לאומי.
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כניסתה של רבולוט מהווה ניסיון נוסף להגביר את התחרות במערכת הבנקאית הריכוזית בישראל, הנשלטת כיום בידי חמש קבוצות גדולות, אך נותר לראות אם תצליח היכן ששחקנים קודמים עדיין לא הפכו לאיום ממשי.
זאת לאחר שב-2019 נכנס לתמונה הבנק הדיגיטלי וואן זירו של אמנון שעשוע, שנפתח לציבור ב-2022 וביסס פעילות אך טרם ערער את מעמד הבנקים הגדולים, וכן בנק אש של ניר צוק, שקיבל רישיון מותנה באותה שנה ויוצא בימים אלה לגיוס אך טרם החל בפעילות מסחרית.
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