על פי הערכות בנק ישראל, לאחר תהליך של כשנה שבמהלכו הציגה החברה תוכנית עסקית, רבולוט נכנסת כעת לשלב ההיערכות התפעולית והעמידה בדרישות הרגולציה הצפוי להימשך עד שנה, שלאחריו תפתח את שעריה ותציע לציבור שירותי תשלומים, העברות כספים לחו"ל, חשבונות עובר ושב ופיקדונות.

בנק ישראל הודיע בשבוע שעבר על מתן רישיון מותנה לענקית הפיננסים הבריטית "רבולוט" להקמת בנק חדש בישראל, זאת בזמן שרק השבוע החלו הבנקים הגדולים לפרסם את דו"חותיהם לרבעון השלישי וממשיכים להציג רווחים שוברי שיאים.

רבולוט, שנוסדה בבריטניה בשנת 2015 על ידי ניקולאי סטורונסקי, צמחה לאחת מחברות הפינטק הגדולות בעולם עם למעלה מ-80 מיליון לקוחות ביותר מ-40 מדינות, ושווי העולה על זה של כמה מהבנקים הוותיקים והגדולים באירופה, בהם ברקליס.

את תשתית הפעילות בישראל החלה החברה להקים כבר לפני כשלוש שנים, כאשר בראש הפעילות המקומית עומדים המנכ"ל אורי נתן, לשעבר מנכ"ל פפר של בנק לאומי, ויושב הראש ד"ר שמואל בן צבי, לשעבר יו"ר בנק לאומי.