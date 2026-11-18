כוחות הביטחון הצליחו להשיג תיעודים ממצלמות אחרות שלא הושבתו, וכעת מתמקדים בניתוח הצילומים ובשליפת נתוני תקשורת כדי לזהות את המעורבים בהעברת חומרי הנפץ.

בלבנון נמשכת גם היום (רביעי) חקירה מקיפה לאחר שמשאית חיזבאללה עמוסה בחומרי נפץ נתפסה לפני כשבועיים בבקעת הלבנון. לפי דיווח של רשת אל-ערביה, המשאית יצאה מהעיר בעלבכ כשהיא נושאת כמויות של חומרי נפץ מסוג C4 ו-TNT, והייתה בדרכה לפרווריה הדרומיים של ביירות - אזור המזוהה עם חיזבאללה ונחשב למעוזו המרכזי. לפי מקור ביטחוני ששוחח עם הרשת, אנשי חיזבאללה היו מעורבים בנטרול מצלמות אבטחה לאורך הכביש המחבר בין בעלבכ לביירות.

אחד הפרטים המשמעותיים בפרשה הוא שחיזבאללה עצמו הודה כי המשלוח שייך לו. עם זאת, הארגון טען כי חומרי הנפץ נועדו להעברת ציוד צבאי לצורך התמודדות עם כוחות צה"ל בדרום לבנון.

בתוך כך, בעיראק מתגבר המתח בין הממשלה בבגדד לבין גדודי חיזבאללה, על רקע דרישה לפנות את אחד ממעוזי הארגון. על פי דיווח בעיתון "א-שרק אל-אווסט", ראש ממשלת עיראק, עלי א-זיידי, הורה לכוחות המזוינים להיכנס לאזור ג'רף א-סח'ר, הנחשב למעוז של גדודי חיזבאללה והציב למיליציה אולטימטום להתפנות מהמקום.

דובר הממשלה העיראקית, חיידר אל-עבודי, אישר כי הוענקה למיליציה ארכה לעזוב את האזור אך לא פירט את מועד סיומה. ההחלטה התקבלה בעקבות חקירה ממשלתית שחשפה, לטענת הרשויות, פעילות בלתי חוקית הקשורה להברחת נפט, כולל פגיעה בצינורות נפט, הפעלת בתי זיקוק ומתקני אחסון והובלת דלק באמצעות מכליות.

המתיחות מעוררת חשש ממשי מעימות חמוש בין כוחות הביטחון העיראקיים לבין המיליציה. מקורות המעורים בנושא הזהירו כי התנגשות עלולה להיות מסוכנת במיוחד, לנוכח תנועת הכוחות הממשלתיים והיערכותם מחדש סביב האזור. עם זאת, לפי הדיווח, מתקיימים במקביל מגעים פוליטיים נרחבים בתוך המסגרת הפוליטית השיעית בעיראק, בניסיון למנוע עימות ישיר.