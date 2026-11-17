תושבי ארצות הברית צפויים להיתקל היום (שלישי) בהודעת חירום שתקטע את שידורי הטלוויזיה והרדיו ברחבי המדינה. מדובר בניסוי ארצי מתוכנן של מערכת ההתרעות האמריקנית שתיערך בשיתוף הסוכנות הפדרלית לניהול מצבי חירום (FEMA) ורשות התקשורת הפדרלית (FCC) ותכלול שידור של הודעה מיוחדת בכל תחנות הרדיו והטלוויזיה במדינה. ההודעה תימשך כדקה, ולאחריה יחזרו השידורים לתוכנית הרגילה.

במהלך הניסוי יושמעו צלילי ההתרעה המוכרים של מערכת החירום האמריקנית, לצד הודעה מוקלטת שתבהיר כי מדובר בבדיקה בלבד וכי הציבור אינו נדרש לפעול. נוסח ההודעה יהיה: "זהו ניסוי ארצי של מערכת ההתרעות לשעת חירום, שנערך מטעם הסוכנות הפדרלית לניהול מצבי חירום. זהו ניסוי בלבד. הציבור אינו נדרש לנקוט פעולה".

בניגוד לניסויים קודמים, הפעם הבדיקה תתמקד במערכות השידור בטלוויזיה וברדיו בלבד. מכשירי הטלפון הסלולריים לא צפויים לצפצף, לרטוט או לקבל הודעה במסגרת הניסוי. מערכת ההתרעות האמריקנית נועדה לאפשר לרשויות להעביר מידע לציבור בזמן מצבי חירום ובכלל זה לאפשר לנשיא ארצות הברית לפנות לאזרחים בעת משבר לאומי. היא כוללת אלפי גופי שידור וספקי תקשורת ומשמשת גם להעברת התרעות על אסונות ואירועים המחייבים את תשומת לב הציבור.

ב-FEMA הסבירו כי מטרת הבדיקה היא לוודא שהמערכת פועלת כראוי ולזהות תקלות אפשריות לפני אירוע חירום אמיתי. לפי החוק האמריקני, יש לערוך ניסוי ארצי של המערכת לפחות פעם בשלוש שנים. הניסוי הקודם נערך באוקטובר 2023.

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העיתוי של הניסוי עורר שאלות ברשתות החברתיות, במיוחד לאחר שבימים האחרונים התרחשו שורה של שיבושים במערכות ובשירותים מרכזיים בארצות הברית ובעולם. בין היתר, תקלה נרחבת במיקרוסופט פגעה בשירותי החברה, רשות התעופה האמריקנית הורתה על עצירת טיסות ברחבי המדינה, ובנקים וחברות תעופה דיווחו על תקלות במערכות שלהם.

ב-FEMA הבהירו כי אין קשר בין האירועים לבין הניסוי, וכי מדובר בבדיקה שגרתית שנקבעה מראש. הסוכנות אף התייחסה לשמועות שהופצו בנושא והדגישה כי אין מאחורי הבדיקה מצב חירום סודי.